28.03.2017 | 12:00 | Von Michael Watzka, New York (Die Presse)

Das neue Jelinek-Stück „Auf dem Königsweg“ über Donald Trump wurde in New York vorgestellt: Es versucht den Mann zu fassen, der plötzlich ins Zentrum der Macht gerückt ist „und nichts mit ihr anzufangen weiß“.

Donald Trump, der nachts im Bademantel durch das Weiße Haus geistert, Fox News schaut und einsam Tweet um Tweet absetzt? Diese fast absurde Szene, wie sie kürzlich in den US-Medien die Runde machte, zeigt ein Land, in dessen Machtzentrum momentan nicht nur symbolisch gähnende Leere herrscht. Die 2004 gekürte Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat sich nach einer ganzen Reihe von Stücken zu brisanten Themen der Gegenwart nun dem frisch gebackenen US-Präsidenten angenommen – und seinen „Verbündeten“ namens Wind und Nebel, sie sorgen laut Jelinek dafür, dass seine Reden möglichst schnell wieder aus dem Gedächtnis der Zuhörer verschwinden.

Jelineks neuer Text »Auf dem Königsweg« versucht sich etwas zu nähern, was es eigentlich gar nicht gibt: Der Tiefenstruktur des omnipräsenten Oberflächenphänomens Trump. Das Stück, das im Oktober am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Premiere feiern soll, wurde am Montagabend in englischer Übersetzung erstmals als Lesung und in gekürzter Fassung im New Yorker Segal Center vorgestellt. Als »Bürger-King« befeuert der vormalige Unternehmer darin unter anderem die dystopischen Visionen einer hellsehenden Miss Piggy.

Der von Stefan Džeparoski inszenierten szenischen Lesung schickte die Autorin eine Botschaft an die Teilnehmer dieser kleinen New Yorker Premiere voraus, die nur knapp zwanzig Blöcke vom Trump Tower entfernt stattfand. Durchaus interessiert sei sie an der Schnittstelle ihres eigenen Sprechens mit der Wahrnehmung des US-Publikums, „an Ihrer Realität, die aber nicht die meine ist.“ Die Kulisse bildete die Projektion einer in rosa Plüsch gekleideten Miss Piggy, die aus den Augen blutet und im Stück mit der Figur des antiken Propheten Teiresias verschmilzt. Als blinde Seherin versucht sie sodann, in jenes leere Zentrum vorzustoßen, das seit Jahresbeginn der vormalige Baulöwe Trump besetzt hält. Diese Diven-Figur aus der Muppet Show verkörpert die hiesige Entertainment-Branche schlechthin – aber auch ein durchaus emanzipiertes Frauenbild. Neben Trump, ebenfalls Kind der Unterhaltungsindustrie, rückt Jelinek so auch den feministischen Blickwinkel sowie ihre eigene öffentliche Selbstdarstellung in den Mittelpunkt der teils recht sprunghaften, für Jelinek aber gewohnt assoziativen Aufmerksamkeit.

Der als Ein-Personen-Stück aufgeführte Text versucht so den Mann zu fassen, der plötzlich ins Zentrum der Macht gerückt ist „und jetzt nichts mit ihr anzufangen weiß“. Masha Dakić schlüpft dafür – ähnlich frisiert und geschminkt wie die Autorin selbst – in die Rolle der kinderlosen Medea. Trump – oder im Stück schlicht der „König“genannt – wird nacheinander in die Nähe diverser Übeltäter gestellt. Trump irrt als Ödipus, der „aber immerhin noch keine Verwandten gekillt hat“ durch den Text – aber auch als biblischer Abraham. An einer anderen Stelle versucht Trump als Mauerbaumeister Solness das Alte zugunsten des Neuen zu beseitigen – was dann zur Frage nach der Schuld und den Schulden führt.

Trumps Krönung verlegt Jelinek in den goldenen Aufzug des gleichnamigen Towers, mit dem sich der anti-intellektuelle Trashkönig – „er schreibt nicht, nein, er twittert“ – über die Massen erhoben hat. So entpuppt sich das verschachtelte Königsdrama als Kulturkritik einer ebenso begeisterten wie zu Tode erschrockenen Beobachterin der amerikanischen Gesellschaft. Mit Jelinek, ihrerseits Meisterin der Selbstinszenierung, hat sich eine Person des einsamen Twitterkönigs angenommen, deren eigener Medienkonsum wohl als fast so merkwürdig zu bezeichnen ist wie der des Mannes hinter dem orangenen Teint. Das zumindest legte ihre Übersetzerin Gitta Honegger nahe, die in der anschließenden Diskussion vom Entstehungsprozess des Stücks berichtete. Die Autorin, die ihr Haus in Wien nur selten verlasse, verfolge von früh bis spät die Nachrichten. Sie habe mit der Arbeit am Stück noch am Wahlabend begonnen. So sei zwischen Wien und den Staaten, quasi im simultanen Zwiegespräch zwischen Autorin und Übersetzerin, der Text entstanden. Dem Vernehmen nach arbeitet Jelinek, die der Lesung über einen Live-Stream beiwohnen wollte, bereits an einer Fortsetzung – unter anderem mit Steve Bannon und Kellyanne Conway als Charaktere.