26.12.2016 | 14:59 | von Antonia Löffler (DiePresse.com)

Batic und Leitmayer sind nicht für Weihnachten gemacht. Als die Münchner Kommissare im Fall eines toten Neugeborenen in der rumänischen Bettlermafia ermitteln müssen, schwindet auch der letzte Rest Besinnlichkeit.

Unsere Wertung für diesen „Tatort“

7,5 Punkte

Worum geht’s in „Klingelingeling“?

Wenn es ein Konzert gibt, gibt es meistens auch irgendjemanden, der vergessen hat, sein Handy vor der Vorstellung lautlos zu schalten. Diesmal sind es die Weihnachtsverweigerer Batic und Leitmayr, die den inbrünstigen „Stille Nacht“-Gesang des Chors in der Münchner Polizeikantine gekonnt torpedieren. Zur gleichen Zeit legt jemand unbeobachtet vor dem Altar der Kirche am Alten Südfriedhof ein totes Baby ab. „Oje, ich glaub, das mit dem Geschenk für die Mama konnst du heut vergessen“, ruft der musikalische Gerichtsmediziner Dr. Steinbrecher Leitmayr noch in gemütlichem Bayerisch nach, bevor die beiden beinahe erleichtert zum Fundort aufbrechen. Die Spur führt schnell zu einem rumänischen Bettlerclan, der sich inmitten der Münchner Festtagsstimmung das große Geschäft erhofft. Doch irgendwas ist unter den Rumänen an diesem Tag schief gegangen ...

Worum geht’s noch?

Um ein ganz und gar nicht frohes Fest in einer Randgesellschaft, in der „Klingelingeling“ nicht mit den Glöckchen im Weihnachtslied, sondern höchstens mit dem Geld im Klingelbeutel assoziiert wird. Batic und Leitmayr ermitteln in diesem „Tatort“ zwischen Menschen, für die es kein Weihnachten gibt. Darunter deutsche Bettler, die am Friedhof wohnen, aber höchstens an Heiligabend die Kirche betreten - „wegen der Stimmung“, wie sie anmerken. Täglich mit Kaffee versorgt, fristen sie zwischen den Grabsteinen im Vergleich zu den rumänischen Bettlern, die mit Schlägen und Drogen zum stundenlangen Ausharren auf den kalten Pflastersteinen gezwungen werden, noch ein vergleichsweise angenehmes Dasein. So hässlich kann München zur Adventszeit auch sein.

Wer ermittelt?

Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sind wieder im Amt. Weihnachten? Nicht für diese beiden Herren. Am liebsten würden die zwei dem Fest entgehen und an Heiligabend Dienst machen. Leitmayr versucht seiner Mutter samt rot blinkendem Weihnachtsbaum, Orangeat-getränktem Stollen und Sieben-Kilo-Gans zu entgehen. Batic wiederum ist bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, dass die Vorstellung von Single-Weihnachten doch an ihm nagt. Und so liefern sie sich Dialoge wie diesen: „Weihnachten wird eh überschätzt. - Magst mitkommen zu meiner Mutter?“

Was gefällt?

Für die zwei grantelnden Münchner und ihren trockenen Schmäh ist Weihnachten die perfekte Vorlage. Sie passen so gar nicht zu der fröhlichen Kollegenschaft, die beim Weihnachtsliedersingen und Engerl-Bengerl-Spielen aufblüht. Lieber ziehen sie los in ein Tatort-Milieu, das zwischen öffentlichen U-Bahn-Toiletten, Baustellen und improvisierten Bretterverschlägen spielt. Am Ende sollen sie ein Weihnachten nach ihrem Geschmack bekommen – und bis dahin hat der Zuschauer seinen Spaß.

Wo hakt’s?

Im Mittelteil droht dieser „Tatort“ leider streckenweise in einen Plauderton zu verfallen. Es ging schon einmal spannender zu in München. Dennoch gilt: Der schwarze Humor tröstet einen gut über den fehlenden Nervenkitzel hinweg.

Wer sich seine Besinnlichkeit über den Stefanitag hinaus aber erhalten mag, sollte diesen Münchner „Tatort“ dennoch lieber auslassen. Happy Ends sehen anders aus.