28.12.2016 | 13:25 | (DiePresse.com)

Der erste Teil von Robert Dornhelms Fernsehfilm am Dienstag lieferte dem ORF die beste Reichweite seit 2006.

1,202 Millionen Menschen sahen am gestrigen Dienstag im Durchschnitt Teil eins von Robert Dornhelms Fernsehfilm "Das Sacher. In bester Gesellschaft" auf ORF 2. Das stellt den besten Wert für einen Film seit "Kronprinz Rudolf" 2006 dar (1.226 Mio. Seher im Schnitt), so der ORF am Mittwoch. Der Marktanteil habe damit 40 Prozent betragen.

Die Fortsetzung folgt heute um 20.15 Uhr in ORF 2.