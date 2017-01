Textversion

04.01.2017 | 16:35 | (DiePresse.com)

Der St. Pöltner Bischofsvikar war Obmann des Pressvereins und Herausgeber der "Niederösterreichischen Nachrichten". Schrittwieser wurde 76 Jahre alt.

Der St. Pöltner Bischofsvikar Franz Schrittwieser ist am Dienstag nach langer, schwerer Krankheit im 77. Lebensjahr verstorben. Der Dechant des Domkapitels war zuletzt Bischofsvikar für die Kategoriale Seelsorge, Geistlicher Assistent der Caritas der Diözese St. Pölten sowie Obmann des Pressvereins und Herausgeber der "Niederösterreichischen Nachrichten".

Der Verstorbene wird am Dienstag, 17. Jänner, am Friedhof seiner Heimatpfarre Purgstall an der Erlauf beigesetzt, teilte die Diözese St. Pölten am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zuvor findet um 13.00 Uhr ein Gebet und um 13.30 Uhr das Requiem in der Pfarrkirche Purgstall statt. Am Vortag, am 16. Jänner, ist um 16.00 Uhr ein Gedenkgottesdienst im Dom von St. Pölten geplant.

Der St. Pöltner Diözesanbischof Klaus Küng würdigte den Verstorbenen als "eine der großen Priesterpersönlichkeiten unserer Diözese". "Er war ein echter Seelsorger, der uns fehlen wird. Er hat viele und vieles begleitet und geprägt, und ihm war die Weitergabe des Glaubens ein großes Anliegen", so Küng.

"Ich bin dankbar für sein Lebenswerk und Wirken. Wer ihm begegnet ist, hat gemerkt, dass ihm die Kirche und die Priester in der Kirche immer ein großes Anliegen waren", sagte der Grazer Diözesanbischof und österreichische Referatsbischof für Berufungspastoral, Wilhelm Krautwaschl, gegenüber Kathpress.