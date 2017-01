Textversion

09.01.2017 | 09:28 | (DiePresse.com)

Der 66-Jährige hat im Bayerischen Rundfunk eine eigene Sendung bekommen: "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow".

Thomas Gottschalk ist zurück im Radio: Am Sonntagabend präsentierte der 66-Jährige im Bayerischen Rundfunk zum ersten Mal seine neue Sendung "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow". Er begann die Show - wie angekündigt - mit dem Lied "Back Home" von Golden Earring. Anschließend gab es passenderweise Ozzy Osbournes "Mama, I'm Coming Home".

"Vorsicht, bei Bayern 1 steht ein Reifer am Mikrofon", sagte Gottschalk, nachdem er kurz zuvor vor einem Reifen auf der Autobahn gewarnt hatte. Ansonsten spielte er Songs von Johnny Cash, Fleetwood Mac und "Hallelujah" von dem 2016 gestorbenen Leonard Cohen. "In meiner Programmzusammenstellung gibt es so viele Tote, dass selbst der 'Tatort' nicht mithalten kann", sagte Gottschalk mit Bezug auf das Konkurrenzprogramm im ARD-Fernsehen - und: "Ich bin einer der wenigen Prominenten, die 2016 überlebt haben. Aber für 2017 seh' ich schwarz."

Gottschalk soll künftig an jedem ersten Sonntag im Monat im Bayerischen Rundfunk zu hören sein - drei Stunden lang "live aus dem Bayern 1-Studio im Münchner Funkhaus". Seine erste Sendung schien im Spaß zu machen. "Arbeit ist das keine."