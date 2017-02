Textversion

03.02.2017 | 15:28 | (DiePresse.com)

Unter der neuen Chefredakteurin Esther Mitterstieler wird das Wochenmagazin am Freitag erscheinen. Neu im Team sind unter anderen Zeichner Gerhard Haderer und der Fotograf und Autor Manfred Klimek.

Seit Anfang der Woche leitet Esther Mitterstieler die Redaktion der Wochenzeitung "News". Sie übernimmt den Chefsessel von Eva Weissenberger, die das Blatt seit April 2015 führte und sich nach Gesprächen mit Verlags-Mehrheitseigentümer Horst Pirker Anfang Dezember dazu entschloss, ihr Amt aufzugeben. Pirker wünschte sich, dass das Magazin wieder politischer und relevanter wird, nachdem Weissenberger es weicher und weiblicher positioniert hatte. Unter ihrer Führung wurde auch der traditionelle Erscheinungstermin des 1994 von Wolfgang Fellner gegründeten Nachrichtenmagazins von Donnerstag auf Samstag verlegt. Was nicht den erhofften Ansturm auf die heimischen Zeitungskioske brachte.

Noch im vergangenen Jahr wurden daher Abonnenten und Zeitungleser befragt, an welchem Tag sie das "News" am liebsten lesen wollen. Herausgekommen ist der Freitag - deswegen stellt die Redaktion den Erscheinungstag ab 7. April und zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren um. Verkaufschef Markus Fallenböck sieht den Vorteil im Freitag, dass "News" damit "einen Tag früher im Handel ist, außerdem können wir so auch die Firmenkunden im Abo vor dem Wochenende erreichen".

Haderer zeichnet für "News"

Da ein Großteil des von Weissenberger 2015 geholten "News"-Teams das Magazin mit Ende des Jahres verließ, sucht Mitterstieler derzeit nach neuen Mitarbeitern und Autoren. Am Freitag gab der Wiener Fotograf und Autor Manfred Klimek via Facebook bekannt, dass er ab sofort regelmäßig für "News" schreiben und fotografieren werde. Klimek schrieb zuletzt eine Kolumne für das Magazin "brandeins" und den "Wiener" und gibt als Weinexperte das Magazin "Schluck" mit heraus. Sein Wechsel zu "News" ist insofern interessant, weil er das Wirken der Verlagsgruppe News im Allgemeinen und des Magazins "News" im Besonderen jahrelang betont kritisch kommentiert hat. Er wisse, dass seine neue Aufgabe nicht leicht sei, schreibt er auf Facebook, denn er sehe "Printmedien als sterbende Saurier". Durchsetzen würden sich Zeitschriften nur, wenn sie relevant bleiben und ihren Lesern klarmachen, wofür sie stehen.

Neu im Team ist auch Monika Payreder. Die frühere "Kurier"-Chronik-Journalistin war zuletzt einige Jahre bei Servus TV tätig und soll nun bei "News" Chefin vom Dienst werden. Ab der aktuellen Ausgabe steuert außerdem Karikaturist Gerhard Haderer Cartoons bei. Er hatte vor kurzem die langjährige Zusammenarbeit mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Stern" beendet. Aus Haderers Feder ist auch die erste Titelseite unter Mitterstielers Ägide. Er hat die Vertreter der Regierung als Schüler auf der Schulbank gezeichnet, die Redaktion verpasst der Regierung passend zum Schulsemesterende ein Zeugnis. Mit dem ersten Cover will Mitterstieler die neue Ausrichtung des Magazins zeigen. Man wolle "konkreter und kantiger werden, noch intensiver in die Tiefe recherchieren, Geschichten aus allen Blickwinkeln ausleuchten und die Alltagsprobleme und Sorgen der Menschen nicht durch die rosarote Brille betrachten", schreibt sie in ihrem ersten Editorial.

Pelinka geht mit Prominenten auf einen Kaffee

Renate Kromp wird neue Politik-Ressortchefin, Stefan Melichar leitet die Wirtschaft und folgt damit auf Mitterstieler. Weitere Neuzugänge sind: Günter Fritz und Isabell Widek, die vom "Wirtschaftsblatt" kommen. Nina Strasser, bisher Teil des fixen Teams wird weiterhin als Autorin und Fotografin tätig sein. Saskia Wolfesberger, früher schon einmal bei "News", kehrt nach einem Fellowship bei der "Bild"-Zeitung zurück, Anja Melzer verstärkt die Chronik. Susanne Jelinek wurde soeben zur Vize-Chefredakteurin von "Gusto", gehört damit also nicht mehr zum fixen Team von "News". Sie wird aber als freie Mitarbeiterin die Gastro-Seiten bespielen. Der ehemalige "News"-Chefredakteur Peter Pelinka bekommt ein fixes, neues Format: Er geht jede Woche mit einer prominenten Persönlichkeit auf einen Kaffee und bespricht aktuelle Ereignisse.