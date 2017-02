Textversion

08.02.2017 | 10:22 | (DiePresse.com)

Nicht nur der ORF, auch Puls 4 hat einen satirischen Beitrag zu "Austria Second" abgeliefert. Diesmal spricht nicht ein Trump-, sondern ein Schwarzenegger-Imitator.

"Austria second", ein Satire-Video auf Donald Trump aus dem Hause "Willkommen Österreich", ist derzeit ein viraler Hit. Doch nicht nur der ORF, auch Puls4 hat einen Clip produziert. Während die Stimme im ORF-Video an Donald Trump angelehnt ist, ist es im Puls4-Clip ein Arnold-Schwarzenegger-Imitator. Die heimische Prominenz aus Kultur, Sport und Politik bekommt dabei ihr Fett ab. Das Video stammt von "Fourlaut", einem Format, das am 20. Februar auf Puls 4 startet.

Das erste Satire-Video auf US-Präsident Donald Trump wurde in den Niederlanden produziert. Der deutsche Komiker Jan Böhmermann hat darauf hin einen europaweiten Aufruf gestartet. Die gesammelten Videos sind auf everysecondcounts.eu zu sehen - aus Österreich ist das ORF-Video dort zu sehen.