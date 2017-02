Textversion

10.02.2017 | 14:09 | von Anna-Maria Wallner (Die Presse)

Beziehungs-Sitcoms sind unausrottbar. Jüngere Produktionen wie „You're the Worst“ sind schärfer als Klassiker wie „Mad about you“. Eine Auswahl an Paar-Komödien zum Valentinstag.

Kaum ein Format ist besser geeignet, das Auf und Ab in einer langjährigen Partnerschaft darzustellen als jenes der Serie. Filme enden häufig, wenn sich das Paar endlich gefunden hat. Serien beginnen hier oder kurz nach der Hochzeit – und schildern den ganz normalen Ehealltag fast immer mit Humor, also in Sitcoms. Dort dreht es sich nach der Familie („Roseanne“, „The Cosby Show“, „Full House“, etc.) und Freunden („Friends“, „How I met your mother“, „New Girl“) am dritthäufigsten um Paare: In „King of Queens“ geht es eigentlich um die Beziehung von Doug und Carrie Heffernan, die trotz Carries anstrengendem Vater Arthur (Jerry Stiller) und Dougs Leibesfülle gut funktioniert.

In „Dharma & Greg“ (1997-2002) geht es um den Alltag der freiheitsliebenden Yoga-Lehrerin Dharma und ihres eher verkrampften Mannes, dem Anwalt Gregory (Gegensätze, die sich anziehen, sind ein beliebtes Setting in dem Sektor, Serientitel mit einem „&“ in der Mitte auch). Es war das Westküsten-Pendant zum New Yorker Beziehungs-Sitcom-Klassiker „Mad about you“ – und hatte mit ihren Genre-Kollegen eines gemein: Der Plot blieb oberflächlich und verspielt, richtig schwierig wurde es nie. Echte Krisen gibt's halt kaum in Sitcoms.

"You're the Worst"

Von Stephen Falk, seit 2014, Amazon

Die Serie hebt sich wohltuend von bekannten Beziehungsserien ab. Erstens, weil sie keine Sitcom ist (also ohne Lacher aus dem Off auskommt); und zweitens, weil die Hauptfiguren Jimmy (Chris Geere) und Gretchen (Aya Cash) gleichermaßen allergisch auf Romantik reagieren, sich aber trotzdem ineinander verlieben. Er ist Brite, sie Amerikanerin. Sie begegnen einander in Los Angeles, wehren sich lange gegen Gefühle, aber ihr gleich schwingender Zynismus schweißt sie zusammen. Manchmal ist die raue Schale der beiden, das betonte "Ich lass mich nicht richtig auf das hie rein" zu viel. Andererseits ist das die Storyline, der die Serie folgt und der sie treu bleibt. Vergangenen Sommer lief Staffel drei, für 2017 wurde bereits eine vierte angekündigt.

"Mad about you"

Von Paul Reiser und Danny Jacobson, 1992-99,

auf Maxdome und Amazon



Die Serie, die auf Deutsch den Namen „Verrückt nach Dir“ trägt, gilt zurecht als (einer der) Klassiker der Paar-Comedy. In sieben Staffeln und 164 Episoden strauchelt das ungleiche Paar Paul und Jamie Buchman in New York durch ihren (Ehe-)Alltag, durch Mini-Krisen, große Trennungen enger Freunde und die Geburt ihrer Tochter. Staffel eins setzt im Monat fünf ihrer Ehe ein und zwar diskutieren sie da, wieso sich ihre Sex-Frequenz so plötzlich geändert hat, sie ist nämlich gesunken. Diskutieren, das ist Schwäche und Stärke der Buchmans zugleich. Helen Hunt spielt die entspannte, aber emotionalere Jamie, Paul Reiser (auch Produzent der Serie) ihren neurotischen Ehemann. Übrigens: Hier ist zur Abwechslung einmal die deutsche Synchronfassung, in der wir die Serie in den 90er-Jahren zum ersten Mal sahen, besser als das englische Original. Schuld daran ist vor allem Paul Reisers hohe Stimme. Im Lauf der Serienjahre glätten sich die Frisuren der Hauptdarsteller, die Schulterpölster der Sakkos und die hitzigen debatten des Ehepaares. Im kultigen Schwarz-Schweiß-Vorspann, in der es heißt "Tell me why, I love you like I do" stehen noch die zwei Türme des World Trade Centers. Beim Nach- oder Wiederschauen der Serie begibt man sich auf eine Zeitreise in die 1990er Jahre.

"Will & Grace"

Von David Kohan und Max Mutchnick, 1998 - 2006, 2017

Derzeit leider nur auf DVD, die neue Folgen werden wohl auf einem der großen Streeaminganbieter zu sehen sein.



Aus den ersten Blick passt die Serie nicht ganz in das Genre Beziehungskomödie, denn hier steht kein Paar im klassischen Sinn im Mittelpunkt. Es geht ja eigentlich um die enge Freundschaft und Wohngemeinschaft zwischen dem homosexuellen Anwalt Will Truman (Eric McCormack) und seiner besten Freundin, der Innenarchitektin Grade Adler (Debra Messing). Im Serienverlauf von acht Staffeln und 194 Folgen kommt es aber häufig vor, dass die beiden von anderen Charakteren für ein Paar gehalten werden. „Will & Grace“ beginnt zeitlich da, wo „Mad About You“ aufgehört hatte (Ende der 90er), lebt von den charakterlichen Unterschieden der Hauptfiguren (er: sehr ordentlich und pedantisch, sie: sehr impulsiv und chaotisch) und deren einer großen Vorliebe: für Männer. Der Serie wurden zum Start wenig Chancen auf Erfolg ausgerechnet, sie erntete auch immer wieder Kritik für ihre eingeschränkte Schilderung (weiße Oberschicht in New York) des Alltags Homosexueller. Doch sie setzte sich durch, gerade in der Schwulen-Community. 2016 gab es ein Wiedersehen mit den beiden in einem zehnminütigen Wahl-Spezial – und NBC kündigte an, die Serie 2017 für eine neunte Staffel zurück zu bringen.

"Mike & Molly"

Mit Melissa McCarthy, Billy Gardell, 2010-2016, alle Staffeln auf Maxdome und Amazon

Die CBS-Produktion ist in Europa etwas untergegangen oder war nur am Radar treuer Melissa McCarthy-Fans (die gerade viel Applaus für ihre Sean Spicer-Parodie auf Saturday Night Live bekam). In sechs Staffeln kämpfen der Polizist Mike und die Lehrerin Molly in Chicago mit mehr oder weniger Hilfe ihrer Freunde und Kollegen gegen ihr Übergewicht. Erinnert an „King of Queens“, vor allem auch bei der Rollenverteilung: Er ist nicht der Hellste, sie ist die Dominante in der Beziehung. Die Serie ging im vergangenen Sommer nach sechs Staffeln zu Ende.