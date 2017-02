Textversion

09.02.2017 | 17:20 | (DiePresse.com)

Der Preis für die Pressefotos des Jahres wird heuer nicht ausgeschrieben. Man plane eine Neukonzeption, heißt es aus der APA.

Der "Objektiv", der österreichische Preis für Pressefotografie, wird heuer nicht ausgeschrieben. Das bestätigte APA-Unternehmenssprecherin Barbara Rauchwarter der "Presse". Die APA - Austria Presse Agentur vergibt den Preis seit 2005. Nun plane man eine Neukonzeption, so die Sprecherin. 2017 wird der "Objektiv" definitiv ausgesetzt, im kommenden Jahr soll er wieder stattfinden.

Zu dieser Entscheidung beigetragen habe, dass im vergangenen Jahr jemand gewonnen hat, der kein professioneller Pressefotograf ist: 2016 ging der Preis nämlich an den Hobbyfotografen und freiwilligen Feuerwehrmann Martin Peneder für sein Bild eines Flüchtlingsmädchens, das in der Sommerhitze 2015 Abkühlung im Wassernebel der Feuerwehr von Feldkirchen an der Donau sucht.

Man wolle über Qualität im Fotojournalismus diskutieren und neue Parameter festlegen, so Rauchwarter. Zudem sei der "Objektiv" ein "Ressourcenthema". Wie es nach 2018 weitergeht, ist offen.

Die Entscheidung der APA sorgte für Kritik in den sozialen Medien. "Der einzige Preis für Pressefotografie in Ö wird also nur mehr alle 2 Jahre vergeben. Hauptsache es gibt jede Woche einen Journalistenpreis", schrieb etwa "Kurier"-Fotograf Jürg Christandl. Die Pressefotografen überlegen nun, selbst einen Fotopreis auszuschreiben.

Eine Umstellung auf eine Vergabe alle zwei Jahre konnte Rauchwarter nicht bestätigen.