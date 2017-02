Textversion

15.02.2017 | 11:14 | (DiePresse.com)

Das Red Bull Media House stellt die Marke "Seitenblicke" mit Ende März komplett ein. Das letzte gedruckte Magazin erschien im Dezember, ursprünglich war geplant, die Webseite online weiter zu führen.

Das Ende der Magazinmarke Seitenblicke.at kam in Raten. Zuerst hatte das Red Bull Media House im vergangenen Oktober die Print-Ausgabe eingestellt, weil die Weiterführung nicht mehr wirtschaftlich sei. Gleichzeitig wurde aber betont, die Marke digital weiter führen zu wollen. Im Dezember erschien das letzte gedruckte Heft, das in elf Jahren einige Male seine Erscheinungsweise von wöchentlich auf 14-tägig und schließlich monatlich geändert hatte.

Einige langjährige Mitarbeiter haben im Herbst die Redaktion verlassen, ein Kernteam blieb, um die Webseite zu bespielen. Am Mittwochvormittag wurde nun bekannt, dass auch der Betrieb der Webseite Seitenblicke.at mit Ende März eingestellt wird. „Wir bedauern diesen Schritt sehr. Die Seite konnte auch nach der Anfangsphase die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Mit diesem Schritt schaffen wir aber auch Platz für neue, zukunftsweisende Projekte“, wird Wolfgang Winter, der General Manager der Sparte Red Bull Media House Publishing in der Aussendung zitiert. Die Lizenzen für das Seitenblicke Magazin und seitenblicke.at gehen wieder an den Lizenzgeber ORF Enterprise.