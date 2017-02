Textversion

17.02.2017 | 09:36 | von Isabella Wallnöfer (Die Presse - Schaufenster)

„Katharina Luther“ ist ein Film über das Ehepaar Luther.

Heuer jährt sich der Beginn der Reformation zum 500. Mal: 1517 zettelte Martin Luther mit seinen berühmten Thesen eine Rebellion gegen den Papst an, deren Sprengkraft er selbst nicht erahnte. Sieben Jahre später schrieb Luther einen Brief an Nonnen des Klosters Nimbschen, in dem er sie ermutigte, das Kloster zu verlassen. Eine von ihnen war Katharina von Bora, die aus dem Kloster floh, Luther durch Zufall kennenlernte – und ihn heiratete. „Katharina Luther“ erzählt die Geschichte des berühmten Reformators (dargestellt von „Tatort“-Kommissar Devid Striesow) aus der Perspektive seiner Frau (Karoline Schuch), die er in seinen Briefen respektvoll „mein Herr Käthe“ nannte, weil sie gleichberechtigt und selbstbewusst nicht nur den Haushalt führte und zahlreiche Kostgänger versorgte, sondern auch Geld für die Familie erwirtschaftete. (22. 2., 20.15 Uhr, im Ersten; Webspecial: DasErste.de/katharina-luther). Danach läuft die Doku „Luther und die Frauen“ (22 Uhr).