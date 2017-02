Textversion

17.02.2017 | 10:49 | (DiePresse.com)

Die Sektion 8 der Wiener SPÖ hatte an Unternehmen appelliert, nicht mehr in Medien zu schalten, die wiederholt vom Presserat wegen Verstößen gegen den Ehrenkodex verurteilt werden.

"Letzte Woche haben wir einen Brief bekommen - leider keine Fanpost, sondern eine Klage der Mediengruppe Österreich", schreibt die Sektion 8 der Wiener SPÖ am Freitag auf ihrer Facebook-Seite. Die Zeitung "Österreich" klagt, heißt es in dem Posting. Das Fellner-Blatt fühlt sich von der Sektion 8 ungerecht behandelt, heißt es weiters. Die sozialdemokratische NGO ruft nun auf ihrer Website zu Spenden auf: "Die Mediengruppe Österreich klagt, weil wir Unternehmen auffordern, nicht mehr bei Medien zu inserieren, die wiederholt vom Presserat wegen Verstößen gegen den Ehrenkodex verurteilt werden. Mit dieser Klage ist für uns ein Kostenrisiko verbunden. Deine Spende hilft uns, das zu schultern", so die Sektion 8.

Anzeigen im Boulevard: Im Vorjahr Kritik an eigener Partei

Bereits im Vorjahr hatte die SPÖ-Organisation für Schlagzeilen gesorgt: Damals forderte man die eigene Partei auf, auf großzügige Anzeigenplatzierung in Boulevardmedien zu verzichten.