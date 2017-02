Textversion

18.02.2017 | 16:18 | (DiePresse.com)

Eine angeblich sensationelle Aufdeckergeschichte über angebliche Malversationen beim Eurofighter-Kauf wurde mit dem französischen Kampfjet "Rafale" illustriert. Die Verwechslung legt indes tiefere Abgründe des Denkens, auch bei Medien, offen.

Wenn jemand in Österreich ein Sturmgewehr von einem Besenstiel oder gar einen amerikanischen Kampfpanzer von einem russischen Hubschrauber unterscheiden und das auch noch namentlich benennen kann, gilt er hierzulande rasch als Militarist, jedenfalls als verschroben, ja fast als böse.

Dass man es bei militärischen und technischen Themen also bei uns nicht unbedingt so genau nehmen muss (und vielleicht sogar soll), dürften auch die Macher der aktuellen Ausgabe der Illustrierten "News" sozusagen im Erbgut haben: Das Blatt machte am Samstag mit der sagenhaften Enthüllungsgeschichte "Die Akte Eurofighter" zur - angeblichen - Betrugsaffäre um jene Flugzeuge des europäischen Eurofighter-Konsortiums auf, die richtigerweise "Typhoon" heißen. Jedenfalls tun sie das in jedem anderen Nutzerland und auch seitens des Herstellers, nur nicht in Ösistan, wo man vermutlich denkt, dass die Sache mit dem "Fighter" halt so schön populistisch salopp klingt.

News, das also angeblich aufzeigt, wie Verteidigungsminister Doskozil mehr als eine Milliarde Euro zurückholen will, und das dazu "exklusive" Dokumente in seinem Besitz wähnt, die "neue Zusammenhänge beim größten Rüstungsdeal der österreichischen Nachkriegsgeschichte offenbaren" sollen, illustriert die komplette Story inklusive des Titelblatts schon einmal völlig falsch, nämlich nicht mit der Typhoon, sondern: dem französischen Kampfflugzeug "Rafale" des Herstellers Dassault.

Zum Vergleich Frontansichten beider Flugzeuge:

(1) Eurofighter Typhoon:

(2) Dassault Rafale:

Noch Fragen?

Wie es zu der Verwechslung kam, war am Samstag nicht bekannt. Vielleicht hat die Tatsache, dass "Rafale" auf Deutsch "Windstoß" oder "Sturmböe" heißt und somit mehr oder weniger mit einem Typhoon, also Taifun, verwandt ist, dazu beigetragen (Achtung: Ironie!).

Unterschiedliche Maßstäbe an Genauigkeit

Im Ernst: Die Verwechslung - über die man ja an sich schmunzeln kann, denn wer noch nie einen ähnlichen Fehler gemacht hat, der werfe den ersten Buchstaben - offenbart ein tieferes Unwissen, das in Österreich gerade bei wissenschaftlichen, technischen und militärischen Themen besteht und fast noch vorsätzlich gepflegt wird. Man legt bei diesen Themen, auch journalistisch gesehen, nämlich oft nicht dieselben Maßstäbe an Genauigkeit an als bei anderen Themen.

Dass Geschichten etwa über den VW-Abgas-Skandal, Wien als Weltkulturerbe oder Angela Merkel schlecht mit Fotos von japanischen Autos, von Budapest oder Theresa May (britische Premierministerin, Anm.) illustriert werden können, ist allgemeiner Konsens. Bei Flugzeugen, Gewehren, Panzern, Lkw, (Raum)Schiffen, allerhand Maschinen und anderem Gerät scheint es hingegen wurscht zu sein - in etwa nach dem Motto: "Jössas, bei dem wü i mi jo gor net erst auskennen!" (das Zitat ist übrigens nicht erfunden, ebenso wie die häufige defensive Bemerkung: "Des schaut für mi olles gleich aus.")

Schade eigentlich. Die Welt hat in all ihren Erscheinungsformen nämlich eine sachlich korrekte Abbildung verdient, auch der Journalismus darf diesbezüglich nicht mit unterschiedlichen Maßstäben, letztlich also diskriminierend, arbeiten. Dafür gibt es, außer fahrlässigem Unwissen oder Nichtwissenwollen, nämlich keinen zureichenden Grund. Auch nicht bei News.