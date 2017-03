Textversion

02.03.2017 | 18:22 | (Die Presse)

Verzögerungen gibt es auch bei der Strukturreform: Channelmanager werden im April ausgeschrieben.

ORF-General Alexander Wrabetz bleibt dabei: Das Funkhaus in der Argentinierstraße wird verkauft. Am Donnerstag holte er sich das Okay des Stiftungsrats, weitere Schritte zu unternehmen. Das Gebäude soll in vier Tranchen verkauft werden – das wird sich bis 2018 ziehen. Damit wird der Verkauf zwei Jahre später abgeschlossen sein als ursprünglich geplant. Mit dem Käufer (der Rhomberg-Gruppe) habe man das zwar besprochen, so Wrabetz, aber noch nicht ausverhandelt. Nötig wird der „modulare“ Verkauf, weil der Neu- und Umbau des ORF-Zentrums am Küniglberg in Verzug ist. Wegen höherer Sanierungskosten schrumpft der geplante Neubau, in den die Redaktion übersiedeln soll. Dazu kommen Verzögerungen durch Anrainerproteste. Damit bleibt unklar, wann die Radios an den zentralen Standort übersiedeln können.

Strukturreform im Gegenwind

Ebenfalls nur schleppend kommt die neue ORF-Struktur mit eigenen Channelmanagern für ORF eins und ORF 2 in Gang. Eigentlich sollten sie seit Jahresanfang stehen, stand die Reform doch bei Wrabetz' Wiederwahl ganz oben auf der To-Do-Liste. Am Rande der Stiftungsratssitzung hat Wrabetz nun zumindest die Ausschreibung für April angekündigt. Das lange Warten auf eine genaue Erklärung, wie die Struktur im Detail aussehen soll und welche Befugnisse den Channel-Managern übertragen werden, fördert den Gegenwind: Nachdem die Redakteure von aktuellem Dienst und Magazinen am Mittwoch gefordert hatten, „allen betroffenen Redaktionen ihre Strukturreform zu präsentieren“, hat der ORF-Chef das nun für kommende Woche angekündigt. Betriebsratsvorsitzender und Stiftungsrat Gerhard Moser kritisierte die geplanten neuen Strukturen am Donnerstag als „finanziell kostspielig“ und „organisatorisch nicht nachvollziehbar“.

Vor Journalisten erklärte Wrabetz seine Pläne so: Die Channelmanager sollen an den Generaldirektor berichten. Bei „Konfliktentscheidungen“ zum Programm ist TV-Direktorin Kathrin Zechner zuständig, bei der Information der Generaldirektor. Für Info-Sendungen „letztverantwortlich“ werden die Chefredakteure der Channels sein, die redaktionell „weder dem Channelmanager noch dem Direktorium“ unterstellt sind. (APA/i. w.)