03.03.2017 | 12:05 | (DiePresse.com)

Insgesamt verhandelte der Presserat im vergangenen Jahr 307 Fälle, bei 33 davon wurde ein Verstoß gegen den Ehrenkodex festgestellt. Die Zahl der Fälle hat deutlich zugenommen, jene der Verurteilungen ist aber gesunken.

Der österreichische Presserat zog am Freitagvormittag Bilanz über das vergangene Jahr: insgesamt behandelten die drei Senate 307 Fälle, bei 33 Fällen wurde ein Verstoß gegen den Ehrenkodex festgestellt. Neun Verstöße wurden als geringfügig eingestuft, das jeweilige Medium daher nur darauf hingewiesen, dass sich Leser beschwert hatten. Insgesamt ist die Zahl der Fälle im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen - nicht aber jene der Verurteilungen: 2015 gab es bei 253 Fällen 44 Ethikverstöße, davon neun Hinweise.

Am häufigsten verurteilt wurde dabei die "Kronen Zeitung", gefolgt von der Gratiszeitung "Österreich" und dem oberösterreichischen "Wochenblick", der aus dem Umfeld der FPÖ kommt.

Wer verstieß wie oft gegen den Ehrenkodex?

"Kronen Zeitung" : 65 Fälle und 13 Verstöße gegen den Ehrenkodex

: 65 Fälle und 13 Verstöße gegen den Ehrenkodex "Österreich" : 35 Fälle und vier Verstöße

: 35 Fälle und vier Verstöße "Wochenblick" : sieben Fälle und drei Verstöße

: sieben Fälle und drei Verstöße "Heute" : 24 Fälle und zwei Verstöße

: 24 Fälle und zwei Verstöße "Kurier" : 18 Fälle und zwei Verstöße

: 18 Fälle und zwei Verstöße "Bezirksblätter" : acht Fälle und zwei Verstöße

: acht Fälle und zwei Verstöße "Vorarlberger Nachrichten" : vier Fälle, ein Verstoß

: vier Fälle, ein Verstoß "Der Standard" : 24 Fälle, kein Verstoße

: 24 Fälle, kein Verstoße "Die Presse" : zehn Fälle, kein Verstoß

: zehn Fälle, kein Verstoß "Kleine Zeitung" : zehn Fälle, kein Verstoß

: zehn Fälle, kein Verstoß "Profil" : zehn Fälle, kein Verstoß

: zehn Fälle, kein Verstoß "Tiroler Tageszeitung" : neun Fälle, kein Verstoß

: neun Fälle, kein Verstoß "Salzburger Nachrichten" : fünf Fälle, kein Verstoß

: fünf Fälle, kein Verstoß "Wiener Zeitung" : fünf Fälle, kein Verstoß

: fünf Fälle, kein Verstoß "OÖNachrichten": vier Fälle, kein Verstoß

Persönlichkeitsverletzungen und Diskriminierungen von Personengruppen machten den Großteil der Verstöße aus. Zum Beispiel wurde einer Journalistin eine "weiße Leber" unterstellt - gemeint war damit, dass diese nymphomanisch veranlagt sei. Die Veröffentlichung von Bildern der Opfer eines Amoklaufs in München auf oe24.at wurde als Verstoß gewertet, ebenso wie ein Artikel auf "wochenblick.at", in dem ein unbeteiligter Schwarzer in Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen auf Kinder gebracht wurde. Die Veröffentlichung von brutalen Bildern von Opfern des Bürgerkriegs im Kongo in einer Straßenzeitung wurden ebenfalls abgemahnt.

Als Diskriminierung wurde ein Artikel in der "Kronen Zeitung" über angeblichen Sozialmissbrauch durch muslimische Bigamisten gewertet: Denn neben dem Artikel war eine Fotomontage mit einem lächelnden muslimischen Mann, den Schattenbildern zweier verschleierter Frauen und herabregnenden Geldscheinen. Einen Kommentar in einer Beilage der Wochenzeitschrift "News", in dem Muslimen pauschal sehr negative Haltungen und Eigenschaften bis hin zu Ehrenmord und Blutfehde zugeschrieben wurden, verstieß ebenfalls gegen den Ehrenkodex. Die Bezeichnung der befreiten KZ-Häftlinge von Mauthausen als "Massenmörder" und "Landplage" in der Zeitschrift "Aula" wurde als Verstoß gewertet - zu dem Text gab es auch ein Gerichtsverfahren.

Darüber hinaus gab es auch Verstöße gegen das Gebot, zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten zu unterscheiden. So wurde ein Artikel in der "Kronen Zeitung" zur Superbowl, in dem ein Gebäck gezielt beworben wurde, als Ethikverstoß eingestuft. Beanstandet wurde auch eine nicht ausreichend gekennzeichnete Werbeeinschaltung für den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer auf der Titelseite einer Grazer Wochenzeitung.

Böhmermann-Gedicht nicht als Verstoß gewertet

Keine Ethikverstöße stellte der Presserat beim Abdruck des "Schmähgedichts" von Jan Böhmermann in der Tageszeitung „Österreich“ fest. Der zuständige Senat hielt eine öffentliche Debatte über das Gedicht, das auch politisch hohe Wellen geschlagen hatte, für gerechtfertigt.

