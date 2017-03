Textversion

06.03.2017 | 15:07 | (DiePresse.com)

Start der neuen Montags-Reihe auf Servus-TV: In "Abenteuer Österreich" geht es um Menschen mit gefährlichen Berufen.

Servus TV positioniert sich einmal mehr als Heimat-Sender - und startet die neue Montags-Reihe "Abenteuer Österreich" auf dem Dachstein. "Unsere heimlichen Helden", so lautet der Untertitel des neuen Formats. Zu diesen darf sich auch Bergführer Heli Putz zählen. Aufgewachsen auf der Simony-Hütte, durchquert der heute 53-jährige mit verschiedenen Bergpartnern und in unterschiedlichen Disziplinen das Gebirge: beim Extremklettern, Extremschifahren oder als Führer von anderen Kletterern auf dem Gletscher. Das ist faszinierend und gefährlich zugleich. Doch so wie Heli gibt es viele, die sich keinen Job vorstellen können, für den sie den Tag im Büro, in der Fabrikshalle oder im Auto verbringen müssen.

"Abenteuer Österreich" widmet sich jeden Montag Menschen, die wie er ungewöhnlichen Berufen oder Berufungen nachgehen: Unter anderen erzählen auch Rettungspilot Christoph Grünbacher, Bergretter Bernd Dankelmayr und Einsatztaucher Bernhard Gruber, wie sie Tag für Tag ihr Leben für andere riskieren. Ob Höhlenforscher, Waldarbeiter oder Fassaden-Kletterer - die aufwändigen Dokumentationen beleiten die Protagonisten durch einen beruflichen Alltag, der für viele Menschen schon zu viel an Abenteuer wäre.

Ab 6. März, immer montags, 20.15 Uhr, Servus TV