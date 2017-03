Textversion

07.03.2017 | 13:25 | (DiePresse.com)

Der ehemalige Puls-4-Moderator Volker Piesczek nimmt Martin Leutgebs Platz ein und wird ab 31. März bei der ORF-Show mittanzen.

Nach dem Ausfall von Schauspieler Martin Leutgeb bei den "Dancing Stars" hat der ORF schnell Ersatz gefunden: Volker Piesczek, Ehemann von Grünen-Chefin Eva Glawischnig und zuletzt Puls-4-Moderator, wird ab 31. März auf ORF eins das Tanzbein schwingen. "Ich bin immer sehr daran interessiert, etwas Neues zu lernen", wird er am Dienstag in einer Aussendung zitiert.

Riss der Achillessehne

Leutgeb hatte sich bei der Präsentation der Tanzpaare am gestrigen Montag die Achillessehne gerissen und muss deshalb auf die Teilnahme an der elften Staffel des Erfolgsformats verzichten. Nun nimmt Piesczek den zehnten Platz ein und startet mit Profitänzerin Alexandra Scheriau in den Wettbewerb.