Textversion

10.03.2017 | 13:24 | von Isabella Wallnöfer (Die Presse - Schaufenster)

Ein „Universum History“ widmet sich dieser starken Persönlichkeit: „Codename: Madeleine – Eine Muslimin gegen Hitler“.

Im Jahr 1940 entschloss sich eine junge Pazifistin indisch-amerikanischer Abstammung, auf der Seite Londons gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. Drei Jahre lang arbeitete Noor Inayat Khan, die Tochter eines indischen Sufi-Predigers, als Funkerin und Agentin des britischen Geheimdienstes. Codename: Madeleine. Bis sie von der Gestapo gefasst wurde, unterstützte sie im Auftrag der Briten die Résistance im besetzten Frankreich und führte riskante Manöver hinter den feindlichen Linien durch – ein Einsatz, für den sie letztlich mit ihrem Leben bezahlen musste: 1943 wurde Khan vermutlich von einem Doppelagenten verraten und am 13. September 1944, gemeinsam mit drei anderen Agentinnen, im KZ Dachau per Genickschuss getötet. Ein „Universum History“ widmet sich dieser starken Persönlichkeit: „Codename: Madeleine – Eine Muslimin gegen Hitler“ läuft anlässlich des Programmschwerpunkts zum Weltfrauentag am 10. März, um 22.45 Uhr, in ORF2.