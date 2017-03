Textversion

10.03.2017 | (DiePresse.com)

Elisabeth Himmer-Hirnigel übergibt ihre Agentur "PR International" nach 32 Jahren in neue Hände. Seit 1. März leiten Gloria Hundsberger und Theresa Langmann gemeinsam mit Alba Communications das Unternehmen.

Nach 32 Jahren ist Zeit für Veränderung. Elisabeth Himmer-Hirnigel übergibt ihre Agentur „PR International“ an neue Eigentümer. Bereits mit 1. März 2017 übernahmen Gloria Hundsberger und Theresa Langmann gemeinsam mit Alba Communications, die von Alexandra Seyer-Gmeinbauer und Ex-"Presse"-Geschäftsführer Reinhold Gmeinbauer geleitet wird, die Agenden der Wiener Agentur. 1985 gründete Himmer-Hirnigel ihre Agentur und betreute seither vorrangig Lifestyle-Kunden wie Louis Vuitton, Prada und Faber-Castell.

Künftig wird sich "PR International“ breiter aufstellen und auch die Bereiche Social Media Relations, Digitale Kommunikation, Mediaplanung, Markenvernetzung und Corporate Publishing für den deutschsprachigen Raum abdecken. Gloria Hundsberger löst Alexander Hirnigel in der operativen Geschäftsführung als geschäftsführende Gesellschafterin (CEO) ab und führt das Tagesgeschäft mit dem bestehenden Team, Senior Consultant Theresa Langmann für Kundenbetreuung und Eventmanagement sowie Junior Consultant Marie Schimetschek als Social Media Profi. Elisabeth Himmer-Hirnigel sagt übrigens nicht für immer Adieu, sie bleibt der Agentur als „President of Public Affairs“ erhalten und wird das Team mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Netzwerk unterstützen. Sie sei "sehr glücklich darüber, dass die von mir gegründete Agentur von einem so hochmotivierten Team professionell weitergeführt wird", wird sie in einer Aussendung zitiert.