21.03.2017 | 13:30 | Von Isabella Wallnöfer (DiePresse.com)

Um die Schattenseiten des Dorflebens dreht sich eine ORF-TV-Reihe. Konstanze Breitebner hat das Drehbuch für den dritten Teil, "Treibjagd im Dorf", geschrieben, der am Mittwoch auf ORF2 zu sehen ist. Ein Gespräch.

Die Presse: „Treibjagd im Dorf“ ist nach „Die Fremde und das Dorf“ (2014) und „Ein Geheimnis im Dorf“ (2016) der dritte Teil ihrer TV-Reihe. Darin erschießt ein Teenager aus Versehen seinen Großvater – aber alle glauben, sein Vater hätte den Mann getötet und veranstalten eine Hetzjagd. Wieder ein Heimatfilm ohne Idylle.

Konstanze Breitebner: Ich habe zuerst gedacht, die Leute werden böse sein über „Die Fremde und das Dorf“, weil wir da die schlimmen Seiten des Dorflebens aufgezeigt haben. Aber im Gegenteil: Ich habe ganz viele positive Reaktionen gekriegt: Endlich zeigt einmal einer, wie es ist – nicht nur den Schokoguss und die grüne Wiese mit Kuh. Das hat mich natürlich auch bestärkt.

Die Dorfbewohner sind ja allesamt nicht sehr sympathisch. Und sie finden auch gleich einen Schuldigen . . .

Ja, das ist ein faszinierender Vorgang, dass einer sagt: Der hat gesagt, dass jener sagt . . . und plötzlich gibt es eine Meinung im Dorf und alle sind überzeugt. Das ist etwas sehr Österreichisches. Dass man Vorurteile pflegt, ist mir vertraut. Das ist wie Gift, das sich durch alles frisst.

Diesmal stehen die Männer im Vordergrund: Großvater – Vater – Sohn.

Das hätte ich nicht so geschrieben, wenn ich nicht den wunderbaren Enzo Gaier in der Rolle des Franzi hätte beobachten können, der sich von einem Lausbuben zu einem jungen Mann an der Schwelle des Erwachsenwerdens entwickelt hat. Franzis Vorbild ist der Großvater, der ihn herausfordert und zu einem richtigen Mann machen will. Aber er hat auch die Prägung seines Vaters, der immer eine drauf kriegt. Und dann passiert der Unfall mit dem Großvater und Franzi wird unschuldig schuldig. Da habe ich mir vorgestellt, wie dieser Junge erstarrt.

Sie sind eine der wenigen Frauen, die Drehbücher schreiben. Warum ist das so?

Das ist wie überall in der Gesellschaft in Österreich. Wir sind ein sehr konservatives Land. Und die Männer wollen ihre Jobs nicht hergeben. Ich glaube, ich habe es doppelt oder dreifach schwer: Frau, über fünfzig und Schauspielerin ist so ziemlich die mieseste Ausgangsposition, die man sich als Drehbuchautorin nur aussuchen kann.

Was spricht gegen eine Schauspielerin als Drehbuchautorin?

Jeder Schauspieler und jede Schauspielerin hat ein Drehbuch zu Hause. Das heißt nur noch lange nicht, dass sie verfilmbar sind. Drehbuchautorin ist ein wirklich harter Job, ein Handwerk, das man sich hart und sehr lange erarbeiten muss. Man muss sehr viel schreiben, damit einmal eine Szene passt. Und man braucht Unterstützer. Der Trog in Österreich ist sehr klein – und da stehen schon die Männer und fahren ihre Ellenbogen aus. Das habe ich stark zu spüren bekommen. Ich glaube, dass man mir zubilligt, die Emotionen der Figuren zu beschreiben, aber alles noch einmal nachcheckt, so als ob ich nicht recherchieren könnte. Ich habe auch erst lernen müssen, dass man erwartet, dass ich um mein Drehbuch kämpfe.

Sie sind als Schauspielerin sehr bekannt. Hilft das der Drehbuchautorin?

Das ist eher kontraproduktiv. Bei meinem ersten Drehbuch bin direkt vom Dreh zu „Julia“ zur Besprechung gefahren. Das war großer Bahnhof: Redaktion, Produzent, Regie, Assistenz etc. – lauter Männer. Man begrüßt. Und dann nimmt der Regisseur mein Buch in die Hand, schmeißt es auf den Tisch und sagt: So geht's überhaupt nicht! Ich habe lange um Fassung gerungen. Ganz zum Schluss dieser Besprechung hat der Regisseur gesagt: Weißt Du was, Konstanze, du gibst mir das Drehbuch, ich überarbeite das – und dann wirst du einen schönen Film sehen. Ich habe eine Nacht lang geweint. Dann habe ich angerufen und gesagt: Ich will das nicht. In meinem Vertrag steht, dass ich das Buch überarbeiten muss und dafür bezahlt werde. Der Producer hat mir damals prophezeit, dass ich nie wieder ein Drehbuch verkaufen werde. Aber ich habe das Drehbuch geschrieben und ein anderer Regisseur hat den Film gemacht. Es ist wirklich ein wunderschöner Erfolg geworden.

Warum spielen Sie keine TV-Rollen mehr?

Ich weiß es nicht. Es gäbe viele Rollen und ich würde sie gerne spielen.

Sie könnten sich ein Drehbuch schreiben.

Ja. Ich hätte da auch schon eine Idee gehabt, aber das ist mir nicht gelungen.

Hat es geholfen, dass sie mit Drehbuchautor Peter Mazzuchelli liiert sind?

Verheiratet. Wir haben am 20. Jänner, unserem 33. Jahrestag, geheiratet. Er ist ganz wichtig für mich. Ich darf ihm meine Drehbücher zum Lesen geben. Ich habe Glück, weil er so respektvoll damit umgeht, denn mit Drehbuchautoren und -autorinnen wird sonst nicht sehr respektvoll umgegangen.

Warum?

Weil wir im deutschsprachigen Raum keinen Stellenwert haben. Anders als in den USA. Meryl Streep sagt bei jedem Oscar: Ohne das Drehbuch wäre ich nichts.

Wann kommt ihr erster Roman?

Ich habe davor einen Heidenrespekt. Ich glaube, der Roman ist das Ziel. Der Gipfel. Ich fange immer wieder an, entwerfe etwas, aber dann – typisch weiblich – traue ich mich nicht drüber. Aber ich habe ein paar Geschichten, die in meiner Schublade klopfen und geschrieben werden wollen. Im Laufe der Zeit hat sich der Vorgang des Schreibens als überaus köstlich herausgestellt. Ich leide überhaupt nicht, sondern finde es wunderbar.

Wollen Sie auch Regie führen?

Natürlich muss man auch da Erfahrung haben. Man sollte am besten mit einer Vorgeschichte von 15 bereits gedrehten Filmen zur Welt kommen, damit man eine Chance kriegt. Vielleicht muss ich es nur machen wie die Männer und laut „Hier!“ schreien. Das müssen wir Frauen noch lernen.

"Treibjagd im Dorf", 22. März, ORF2, 20.15 Uhr. Mit u.a. Manuel Rubey, Franziska Weisz, Max von Thun, Sissy Höfferer u.v.a.



Teil eins der TV-Reihe, "Geheimnis im Dorf", wurde auch auf ZDF ausgestrahlt. Der Film ist auf YouTube in voller Länge abrufbar: