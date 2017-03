Textversion

22.03.2017 | 12:39 | (APA)

Die vierte Ausgabe der "Österreichischen Journalismustage" beschäftigt sich mit dem "Wert der Wahrheit". Die Hauptrede hält am 4. Mai der US-Pulitzerpreisträger Carl Bernstein.

Einen richtig prominenten Redner haben die Organisatoren der vierten Ausgabe der "Österreichischen Journalismustage" aufgetrieben. Die Keynote der Konferenz am 4. Mai wird der US-amerikanische Journalist Carl Bernstein halten, der Anfang der 1970er Jahre gemeinsam mit Bob Woodward den Watergate-Skandal aufgedeckt hat.

Das diesjährige Motto der Branchenkonferenz lautet: "Wert der Wahrheit". Man wolle angesichts der Debatte über "Fake News" und "Alternative Facts" wieder "den Wert von gutem Journalismus für Gesellschaft und Demokratie in den Fokus rücken", betonten die Veranstalter am Mittwoch in einer Aussendung. Die Konferenz wird seit einigen Jahren von einem engagierten Team rund um Digitalstrategieberater und Agenturchef Josef Barth (Pick & Barth), Ö1-Journalistin Tanja Malle, der ehemalige TV-Journalist Dominik Sinnreich, der sich soeben mit seiner Newsroom GmbH selbstständig gemacht hat und ATV-Moderator Martin Thür organisiert. Entsprechende Impulse erwartet man sich von Bernsteins Rede. Schließlich sei der Pulitzer-Preisträger erst jüngst auch als Kritiker des Medienverständnisses der Trump-Administration aufgetreten.

Wie in den vergangenen Jahren ist es das Ziel der Journalismustage, "guten Journalismus abseits von Reichweiten oder Finanzierungsmodellen" zu würdigen. Die Konferenz findet erstmals im Atelierhaus der Bildenden Künste (Lehargasse 6, 1060 Wien, ehemals Semperdepot) statt. Neu ist auch der Aufbau des Programms: Ab 13 Uhr werden Vortragende auf zwei Bühnen Vorträge halten oder Einblick in ihren Berufsalltag anhand von Best-Practice-Beispielen geben. Bis 4. April können Journalisten und "engagierte Medienmenschen" noch Themenvorschläge für weitere Panels einreichen. Um 19 Uhr hält Bernstein seine Keynote, danach werden die "Storys des Jahres 2016" verliehen, die eine 12-köpfige Jury ausgewählt hat. Es gibt Tickets in drei verschiedenen Kategorien: 49 Euro für aktive und angehende Journalisten, 99 Euro für Interessierte aus PR und Politik, 149 Euro für Förderer, denen die Veranstaltung am Herzen liegt.

>> Mehr Infos unter: journalismustage.at