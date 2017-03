Textversion

22.03.2017 | 14:20 | (DiePresse.com)

Beim European Newspaper Congress hält Bundeskanzler Christian Kern heuer eine Keynote.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) spricht beim heurigen European Newspaper Congress am 21. Mai in Wien über Populismus und Fake News. Kerns Keynote trägt den Titel "Im selben Boot? - Politik und Medien im Zeitalter von Fake News und Populismus", wie der Fachverlag Oberauer, der den Kongress organisiert, am Mittwoch mitteilte.

Einer der Zeitungstrends: Aufwendige hintergründige Coverstorys zu tagesaktuellen Themen. Rund 500 Chefredakteure und Medienmanager diskutieren drei Tage die Zukunft ihrer Branche.