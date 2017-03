Textversion

23.03.2017 | 15:12 | (DiePresse.com)

Lou Lorenz-Dittlbacher interviewt in der Sonderausgabe der ORF-Nachrichtensendung Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Nach Schönbrunn, Berlin, Mauthausen, dem Parlament in Wien, Spielfeld und Budapest kommt die siebte "ZiB 2 History" aus Rom: Am Freitag, dem 24. März, wird die ORF-Nachrichtensendung zum 60. Jahrestag der Europäischen Union aus der italienischen Hauptstadt gesendet. Dort wird nämlich der Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge gefeiert, die 27 EU-Staats- und Regierungschefs reisen zum Sondergipfel an.

Geplant sind in dem "ZiB 2"-Special ausführliche Interviews mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie Live-Gespräche mit Korrespondenten aus Rom. In Reportagen erinnern sich Menschen an der deutsch-französischen Grenze an das Friedensprojekt Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Aktivisten aus der Slowakei, aus Italien und aus Frankreich zeigen, wie unterschiedlich die Debatte über die Zukunft der EU läuft, Österreicher kommen mit ihrem ambivalenten Verhältnis zur EU zu Wort.

"ZiB 2 History", Freitag, 24. März, um 22.35 Uhr in ORF 2