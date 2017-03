Textversion

29.03.2017 | 13:47 | (DiePresse.com)

Der Umbau am Küniglberg und der Verkauf des Funkhauses sind Gegenstand der Prüfung. Die ORF-Standorte machen derzeit nur Probleme.

Der Rechnungshof prüft nun das ORF-Standortprojekt. Das bestätigte RH-Sprecher Christian Neuwirth am Donnerstag. "Die Sanierung des ORF-Zentrums ist ein großes Bauvorhaben mit öffentlichen Geldern, und solche Bauvorhaben, wie etwa auch die Sanierung des Parlaments, stehen naturgemäß auf dem Radar des Rechnungshofs", sagte er.

Gegenstand der Prüfung mit dem Titel "ORF: Standortkonzentration - 1. Bauphase" ist zum einen die Sanierung des ORF-Zentrums am Küniglberg. "Es wird dabei etwa um die Projektorganisation für die Sanierung und die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben gehen", so Neuwirth. Ebenfalls anschauen will man sich den Verkauf des Funkhauses.

Wie lange die Prüfung dauert, könne man vorerst nicht abschätzen, betonte Neuwirth, zumal man ja erst am Beginn stehe.

Umzug macht Probleme, Neubau wird kleiner ...

Die ORF-Standorte machen derzeit nur Probleme: Der Umzug der Radioredaktionen vom Funkhaus ins ORF-Zentrum verzögert sich weiter (derzeit: auf 2023), der Neubau am Küniglberg in Hietzing wird kleiner als geplant. Anrainer machen gegen den Ausbau mobil.

Nach langer Entscheidungsfindung hatte der Stiftungsrat vor drei Jahren, im März 2014, die Zusammenführung der ORF-Units am Hauptstandort in Wien-Hietzing und dessen Sanierung abgesegnet. Als Budget wurden 303 Millionen Euro festgelegt. 2015 startete der Verkaufsprozess für das Funkhaus. Den Zuschlag erhielt 2016 der Baukonzern Rhomberg, bis heute ist der Deal aber nicht unter Dach und Fach und soll nun schrittweise bis 2018 besiegelt werden.

Roter Stiftungsrat sprach von "kolossaler Fehlentscheidung"

Zuletzt gab es im Stiftungsrat selbst roten Gegenwind: Der Wiener Stiftungsrat Norbert Kettner sprach von einer "kolossalen Fehlentscheidung" gegen einen Neubau für den ORF - die Stadt Wien hatte St. Marx beworben -, die sich nun räche: "Bei mir reicht es nur noch für eine Enthaltung." Für einige Verwirrung sorgten am Rande der jüngsten Sitzung des ORF-Aufsichtsgremiums auch Spekulationen, dass zwei Fernsehstudios in der Standort-Kalkulation vergessen worden seien.

Die ORF-Führung widersprach, vielmehr habe man im Zuge der Entscheidung Neubau versus Sanierung Vergleichsrechnungen angestellt, in denen davon ausgegangen wurde, dass bei einem Neubau im Mediaquarter Marx Studios in einem "Betreibermodell" genutzt würden. Daher habe man diesen Betrag herausgenommen.

ORF reagiert gelassen

Der ORF kommentiert die Ankündigung des Rechnungshofs, das Standortprojekt unter die Lupe zu nehmen, positiv. "Eine Rechnungshof-Prüfung ist für den ORF nichts Ungewöhnliches", hieß es am Küniglberg. "Im konkreten Fall begrüßen wir, dass der Rechnungshof schon in einer sehr frühen Phase des Projektes mit der Prüfung beginnt."

Denn der ORF sei "an einer größtmöglichen Transparenz und dem großen Know-how des Rechnungshofs bei der Prüfung von Großprojekten interessiert". Wenn der RH nun seine Prüfung "als begleitende Kontrolle in diesem frühen Stadium" anlege, "können auch allfällige Empfehlungen im noch mehrere Jahre laufenden Projekt umgesetzt werden". Auf die Frage, ob man politische Motive hinter dem Prüfvorhaben vermute, hieß es schlicht: "Das schließen wir aus - das ist nicht die Art des Rechnungshofs."