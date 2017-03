Textversion

29.03.2017 | 16:29 | (DiePresse.com)

Die "Sun" ließ Abschiedsgrüße an die EU auf die Felsen der Küstenstadt Dover projizieren. Die Zeitung freute sich über den "monumentalsten Tag in der modernen Geschichte Großbritanniens."

Die britische Boulevardzeitung "The Sun" feiert den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU, mit hämischen Abschiedssprüchen, die sie an die weißen Kreidefelsen der Küstenstadt Dover - und damit in die Richtung des europäischen Festlands - projizieren ließ. Die Kreidefelsen liegen vis-a-vis der französischen Küste, am engsten Teil des Ärmelkanals zwischen den beiden Ländern.

Auf den Klippen erschien etwa "See EU later", ein Wortspiel, bei dem das "you" mit dem auf Englisch ähnlich klingenden "EU" ersetzt und "Bis dann" bedeutet. Auch der Spruch "Dover & out" wurde projiziert, angelehnt an "over and out", was im militärischen Sprachgebrauch das Ende einer Durchsage signalisiert.

"The Sun" gilt als EU-kritisch und hatte vor dem Brexit-Referendum stark für den Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft geworben. Am Mittwoch schrieb die Zeitung: "Er ist endlich hier ..., der monumentalste Tag in der modernen Geschichte Großbritanniens."

Offizieller Austrittsbrief übergeben

Am Mittwoch hat Großbritannien neun Monate nach dem Brexit-Referendum den offiziellen Austrittsbrief in Brüssel an EU-Ratspräsident Donald Tusk übergeben.