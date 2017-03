Textversion

31.03.2017 | 18:06 | (DiePresse.com)

Karl Abentheuer, zuletzt Geschäftsführer und Magazin-Herausgeber, verabschiedet sich nach 14 Jahren vom Red Bull Media House. Innenpolitik-Chef Erich Nuler geht nach acht Jahren bei "Heute".

Der letzte Tag eines Monats oder Quartals ist für manche ein Tag des Adieu-Sagens. Mit einer E-Mail verabschiedete sich Karl Abentheuer am Donnerstagabend von Geschäftspartnern und Freunden. "Nach 14 Jahren ist dies meine letzte Arbeitswoche für Red Bull beziehungsweise das Red Bull Media House. Was für eine spannende Zeit!", schrieb er. Abentheuer war zuletzt Geschäftsführer des von Dietrich Mateschitz gegründeten Red Bull Media House, unter anderem Herausgeber von Magazinen wie "Servus in Stadt & Land", "Terra Mater" und dem erst kürzlich eingestellten "Seitenblicke Magazin". Zudem war er für einige Corporate Publishing-Projekte ("Red Bulletin Kitzbühel", Jahrbuch Red Bull Salzburg, Carpe Diem Wellbeing Guide etc.) verantwortlich. Über seine berufliche Zukunft verriet er in seiner Abschiedsmail nichts.

Etwas knapper, nämlich in einem Tweet verkündete Erich Nuler Freitagnachmittag seinen Abschied von "Heute". Der Politikchef kehrt dem Wiener Gratisblatt nach acht Jahren, davon sechs als Ressortleiter, den Rücken. Er will sich selbstständig machen, dem Journalismus allerdings "erhalten bleiben", wie er dem Branchendienst Etat sagte.