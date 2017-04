Textversion

07.04.2017 | 11:19 | (DiePresse.com)

Anfang April überraschte der US-Sender Adult Swim die Fangemeinde der Erwachsenen-Zeichentrickserie "Rick and Morty" mit einer neuen Episode.

Der 1. April war auch heuer wieder voller halbgarer Scherze, aber auch einer Überraschung: Ohne einen Teaser-Trailer oder eine Vorankündigung veröffentlichte der US-Kabelsender Adult Swim die erste Folge der dritten Staffel der Erwachsenenen-Sci-Fi-Animationsserie "Rick and Morty". Fans der irrwitzigen Abenteuer des ungleichen Paares Rick und Morty mussten seit Herbst 2015 auf neues Material warten, seit die letzte Episode der zweiten Staffeln mit einem Cliffhanger zu Ende gegangen war.

Die restlichen Folgen der dritten Staffel werden im Sommer erscheinen, heißt es vom Sender Adult Swim. "Rick and Morty" enthält Elemente und Anspielungen von Serien wie "Futurama", "Simpsons", "Seinfeld" und nicht zuletzt auch "Zurück in die Zukunft". Die Basis für die populäre Sadcom "Rick and Morty" legte ein nicht jugendfreier Animationskurzfilm mit den beiden Hauptcharakteren aus der Kult-Trilogie, Doc Brown und Marty McFly. Daraus wurden die Figuren Rick Sanchez und Morty Smith und die gleichnamige Serie entwickelt, die im Dezember 2013 Premiere feierte.

Die ersten beiden Staffeln sind derzeit auf Netflix zu sehen.