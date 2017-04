Textversion

07.04.2017 | 08:42 | (DiePresse.com)

Die Gratiszeitungen "Heute" und "Österreich" beschäftigen ihre Journalisten nicht nach dem Kollektivvertrag, sondern nach Modellen, die für die Verlage günstiger sind.

Die Regierung will die Medienförderung reformieren. Nicht nur Zeitungen, auch Online-Medien sollen profitieren, heißt es – wie genau die Finanzierung aussieht, ist derzeit aber noch offen. Einig sind sich SPÖ und ÖVP hingegen angeblich darin, dass die Gratis-Zeitungen „Heute“ und „Österreich“ weiter keine Medien-Förderung bekommen sollen, wie das Ö1-„Morgenjournal“ am Freitag berichtete.

Demnach will die Koalition Gratisblätter aber nicht per se ausschließen, sondern die Förderung vielmehr an den Journalisten-Kollektivvertrag knüpfen. Genau das würde „Heute“ und „Österreich“ treffen, denn die beiden Medien beschäftigen ihre Journalisten nicht nach dem Kollektivvertrag, sondern nach Modellen, die für die Verlage günstiger sind.

Wolfgang Katzian,Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-DJP), betonte dazu am Freitag im ORF-Radio: „Es ist wichtig, dass es einen bundesweit gültigen Kollektivvertrag gibt, der passt und der angewendet wird.“

