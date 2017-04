Textversion

13.04.2017 | Die Presse - Schaufenster

Zwei Brüder, zwei Unternehmer, zwei Imperien – und ein Streit bis in den Tod.

„Die Dasslers“ erzählt die wahre Geschichte der Schuhmachersöhne Adi und Rudi, die 1925 die ersten Fußballschuhe mit Stollen, die ersten Laufschuhe mit (handgefertigten) Spikes produzierten – und 1936 die Sportler bei den Olympischen Spielen ausstatteten. Zwei Pioniere, zielstrebig und ehrgeizig. Doch dann kommt der Bruch: Im Zweiten Weltkrieg muss Rudi an die Front, gerät in US-Gefangenschaft, während Adi das Unternehmen weiter führt. Danach ist das Vertrauen zerstört. Nach dem Krieg gehen die beiden getrennte Wege, gründen jeder ein eigenes Unternehmen, die beide Weltruf erlangen sollten: Adi gründet Adidas, Rudi Puma. Fortan bekriegen die Familien einander in einem unerbittlichen Konkurrenzkampf. „Die Dasslers“ erzählt die spannende Familiengeschichte mit emotionalen Höhepunkten und tragischen Tiefschlägen in zwei Teilen: 14., 15. April (20.15 Uhr, im Ersten).