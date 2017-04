Textversion

19.04.2017 | 10:26 | (DiePresse.com)

Heute wurde das Ende des Online-Österreich-Ablegers der "Neuen Zürcher Zeitung" bekannt gegeben.

NZZ.at wird mit Ende April eingestellt. Das Ende des Online-Österreich-Ablegers der "Neuen Zürcher Zeitung" wurde heute auf der Website bekannt gegeben. In einem Brief an die Abonnenten heißt es, NZZ.at habe "seine Ziele im Markt nicht erreicht". Die Internationalisierungsstrategie wolle die NZZ-Mediengruppe fortsetzen, auch der Standort Wien werde beibehalten. Wie viele Mitarbeiter von der Einstellung betroffen sind, ist nicht bekannt.

"Mit viel Herzblut und einem engagierten Team haben wir als Erste in Österreich ein digitales Bezahlangebot lanciert. Wir haben das Produkt mehrmals weiterentwickelt, dennoch blieb es hinter unseren Erwartungen», wird Veit Dengler, CEO der NZZ-Mediengruppe zitiert. "Wir haben bei NZZ.at viel gelernt über digitale Produktinnovation", so Anita Zielina, Leiterin Digitale Produkte. "Innovation heißt auch, Dinge zu beenden, die nicht funktionieren."