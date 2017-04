Textversion

19.04.2017 | 19:16 | Von Isabella Wallnöfer (DiePresse.com)

Diskussion um Palmers-Plakat: Puls 4-Infochefin Milborn will mit Extremsportler Baumgartner in "Pro und Contra" dessen Frauenbild diskutieren.

Ein Palmers-Plakat sorgte am Osterwochenende für Wirbel in sozialen Netzwerken: Das Sujet, das auf dem Bauch liegende Frauen in knappen Höschen zeigt, stieß auf Kritik - unter anderem von Puls 4-Infochefin Corinna Milborn. Extremsportler Felix Baumgartner hingegen fand die "Mädels" auf dem Plakat "weltklasse", tadelte Milborn für ihre Ansichten und erklärte sich deren Reaktion mit ". . . bei der Figur auch kein Wunder!". Milborn kontert nun mit einer Einladung an Baumgartner in die von ihr moderierte Diskussionssendung "Pro und Contra": "Ich möchte mit Ihnen über Ihr Frauenbild und die Auswirkungen diskutieren. Sie sind ja schon aus dem All gesprungen. Sie sind also sicher nicht zu feig dafür - oder, um es in Ihrer Sprache zu sagen: Sie haben doch sicher die Eier, sich der Diskussion zu stellen", sagt Milborn in einem an Baumgartner gerichteten Video auf Facebook.

Vorher erklärt die Journalistin, was sie an dem Plakat stört: "Es erinnert mich an meine Recherchen zu Menschenhandel - nämlich an die Fotos, die Frauenhändler von ihren Opfern machen, um dem nächsten Abnehmer die Ware zu zeigen": wenig bekleidet, von hinten fotografiert, damit man die Gesichter nicht erkenne und die Frauen nicht gefunden werden könnten. Baumgartner sei aber gar nicht inhaltlich auf ihre Kritik eingegangen, sondern habe "zusammenhanglos mein Aussehen" thematisiert, so Milborn weiter. Sie habe sich lange überlegt, ob sie überhaupt antworten solle. Die breite Diskussion über Baumgartners Facebook-Posting habe sie dazu bewegt, es doch zu tun: "Ich will nicht, dass irgendeine Frau da draußen das Gefühl hat, sie müsse sich erst irgendwelchen Schönheitsvorstellungen von Leuten wie Ihnen beugen, bevor sie in der Öffentlichkeit den Mund aufmacht." Deshalb wolle sie auch mit ihm in "Pro und Contra" diskutieren, sagt Milborn: "Ich freue mich darauf."