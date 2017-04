Textversion

21.04.2017

Für seine sexistischen Aussagen gegenüber Puls4-Infochefin Corinna Milborn erhält der Extremsportler den Negativpreis des Frauennetzwerks Medien.

Er ist Stratosphärenspringer, Ärmelkanal-Gleitflieger und Hochhaus-Springer - und ab heute auch Träger des "Rosa Handtaschls": dem österreichischen Extremsportler Felix Baumgartner wird vom Frauennetzwerk Medien ein Negativpreis für frauenfeindliche Äußerungen in den Medien verliehen. Anlass sind seine sexistischen Aussagen gegenüber Puls4-Infochefin Corinna Milborn.

Milborn hatte zuvor ein Sujet des Unterwäscheherstelles Palmers, das auf dem Bauch liegende Frauen in knappen Höschen zeigt und als "Osterhöschen" bezeichnet wurde, kritisiert. Baumgartner hingegen fand die "Mädels" auf dem Plakat "weltklasse" und unterstellte Milborn Eifersucht, was er mit "bei der Figur auch kein Wunder!" beschrieb.

"Das ist Sexismus pur, Herr Baumgartner"

"Das ist Sexismus pur, Herr Baumgartner, rückständig und schlichtweg verantwortungslos", schreibt das Frauennetzwerk Medien am Freitag. "Von solchen Botschaften sollten Frauen verschont bleiben. Deshalb ein verdientes 'Rosa Handtaschl' für ihre Landung ganz unten."

Milborn selbst hat Baumgartner als Reaktion auf seinen Angriff in ihre Diskussionssendung "Pro und Contra" eingeladen: "Ich möchte mit Ihnen über Ihr Frauenbild und die Auswirkungen diskutieren", sagte sie in einer an den Extremsportler gerichteten Stellungnahme auf Facebook. "Sie sind ja schon aus dem All gesprungen. Sie sind also sicher nicht zu feig dafür - oder, um es in Ihrer Sprache zu sagen: Sie haben doch sicher die Eier, sich der Diskussion zu stellen".

Bislang hat sich Baumgartner nicht zu der Einladung geäußert.