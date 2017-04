diepresse.com

Krassnitzer: "Tatort"-Jubiläum mit Verschleißerscheinungen

21.04.2017 | 20:05 | Von Isabella Wallnöfer (DiePresse.com)

In "Wehrlos" müssen die "Tatort"-Kommissare Eisner und Fellner in den eigenen Reihen ermitteln - und geraten einander gehörig in die Haare.