24.04.2017 | 18:04 | Von Isabella Wallnöfer (Die Presse)

Kritik„Little Big Stars“, die neue Show von Sat.1, scheitert an Regulierungswahn und liebloser Nachbearbeitung.

Thomas Gottschalk wollte es noch einmal wissen – und hat bei Sat.1 angeheuert, um dort am Sonntagabend wieder das zu tun, was ihm jahrzehntelang so gut gelungen ist: die ganze Familie vor den Fernseher zu locken und zu unterhalten. Er hat in der neuen Hauptabendshow sein Bestes gegeben, hat mit seinen Kandidaten gescherzt und sogar die Mehlwürmer verkostet, die der kleine Tibo ihm mitgebracht hatte, um daraus wie ein Fernseh-Koch einen Auflauf zu bereiten. Das ist das Konzept von „Litte Big Stars“: In die Show werden Kinder eingeladen, die die unterschiedlichsten Talente und Fähigkeiten besitzen – und sie dürfen diese präsentieren, ohne sich einer Jury stellen zu müssen. Das ist gut so: Denn wo es keine Gewinner gibt, da gibt es auch keine Verlierer – und keine Tränen. Eine wohltuende Ausnahme unter den vielen Formaten, die Leistungsdruck und Versagensängste (auch bei Kindern) kultivieren. Die ausländischen Gäste der Show bekamen Gleichaltrige als Übersetzer zur Seite – auch das eine nette Idee. Ein charmantes Format also. Was sollte da schon schiefgehen?

Arg gekünstelte Dialoge

Viel, wie sich Sonntagabend herausstellte. Das größte Problem der Sendung war die starke Nachbearbeitung, wodurch alles noch konstruierter wirkte, als es ohnehin war. Lacher wurden eingespielt, Szenen lieblos geschnitten. Gottschalks natürlicher Schmäh und seine Koketterie („Mein Lockenstab ist heute nicht so heiß geworden wie deiner“) wurden von der Regie bis zur Lächerlichkeit ausgereizt (er musste sich von der kleinen Cheerleaderin sogar eine riesige Masche ins Haar montieren lassen). Am meisten aber störten die arg gekünstelten Dialoge der Kinder, die nicht reden und fragen durften, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern die ganz eindeutig Regieanweisungen zu erfüllen hatten: z. B.: Setz dich beim Fragen auf die Rücklehne des Sofas, oder aber: Frag Gottschalk, ob er Gummibärchen für dich hat.

Man merkte es. Schade! Warum hat man Gottschalk nicht einfach mit seinen kleinen Gästen drauflos plaudern lassen? Das ist doch seine große Stärke – und dass er sich auf Kinder einstellen kann, zeigte er. In dem überregulierten Konzept von „Little Big Stars“ wirkte der Showmaster aber nicht so souverän wie sonst, sondern kam wie ein Opa rüber, der mit den Enkerln ein paar Späße macht. Mehr als ein Dutzend Kinder waren in der Sendung, die alle Tolles zeigten. Aber schon ab der Hälfte war die Luft draußen. Warum tut sich Gottschalk das an?