Textversion

25.04.2017 | 10:30 | (DiePresse.com)

In der Show "Late Night With Seth Meyers" erfüllte sich Jan Böhmermann einen "Kindheitstraum" und fluchte live im US-Fernsehen - das wurde freilich übertönt.

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat bei seinem Debüt im US-Fernsehen für Lacher gesorgt. In der Show "Late Night With Seth Meyers", die am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit auf dem Sender NBC ausgestrahlt wurde, sprach der 36-jährige Moderator mit Gastgeber Seth Meyers.

Themen waren der deutsche Humor ("Ironie ist immer noch illegal") und US-Präsident Donald Trump ("Er könnte mit jedem Tweet einen neuen Weltkrieg beginnen").

Außerdem erfüllte er sich bei seinem zehnminütigen Auftritt nach eigenen Angaben einen "Kindheitstraum" und ließ sich im US-Fernsehen zensieren. Als er mehrfach das Wort "Fuck" sagte, überblendete die Regie den Ausdruck aus der aufgezeichneten Sendung mit einem Piep-Ton.

Böhmermann war mehrere Tage in den USA unterwegs und hat dort unter anderem der renommierten "New York Times" ein Video-Interview gegeben. Eine Zusammenfassung seiner Reise wolle er am Donnerstag in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo zeigen, kündigte der Moderator auf Twitter an.