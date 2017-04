diepresse.com

FM4 reagiert auf Kritik an Armin Wolf mit Comedyfigur

Textversion

25.04.2017 | 11:31 | (DiePresse.com)

"Armin Lammfromm" stellt in der FM4 Morning Show "angenehme" Fragen à la "Warum sind Sie so beliebt?". Im Internet wird diskutiert, was ein adäquater Interviewstil eines Journalisten sein soll.