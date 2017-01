Textversion

13.01.2017 | 14:35 | von Barbara Petsch (Die Presse - Schaufenster)

Die Formation irreality.tv zeigt „Der Ring des Nibelungenviertels“ am 19. Jänner im Wiener Brut-Theater.

Richard Wagner animiert seit jeher die Humoristen, zum Beispiel verjuxte Nestroy den „Tannhäuser“. Die Formation irreality.tv zeigt nun „Der Ring des Nibelungenviertels“, Laien verwandeln sich in Rheintöchter und Recken, bei der Galapremiere des Films im Wiener Brut-Theater am 19. Jänner kann man sich auch gleich auf eine Parodie derartiger Events in Hollywood oder Cannes gefasst machen. irreality.tv suspendiert laut Eigendefinition die Wirklichkeit „unter dem Vorwand einer Fernsehproduktion“. Angeblich werden echte Wünsche erfüllt, auf jeden Fall wohl der, sich einmal ordentlich aufzuführen. Multi-Artist Gin Müller, vernetzt mit vielen Künsten, zeigt ab 27. Jänner wieder „Fantomas Monster“, eine Performance über den Iran und die nicht nur dort vergeblichen Versuche einer Demokratisierung. Die erschütternde Aufführung basiert auf einer wahren Geschichte. Dazu gibt es einen Iran-Schwerpunkt im Brut mit der Aktivistin Parastou Forouhar (bis 31. 1.).