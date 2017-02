Textversion

10.02.2017 | 13:04 | von Sabine Hottowy (Die Presse - Schaufenster)

Magda Leeb versucht, allein zu „ÜberLEEBen“.

Seit ihren Zwanzigern unterrichtet sie Englisch und Geschichte, seit ihren Dreißigern tritt sie danach auch als Impro-Kabarettistin auf, und pünktlich zu ihrem Vierziger macht sie es auch allein. Ab 13. 2. versucht Magda Leeb etwas Neues, sie stellt sich ohne ihre Kollegin Anita Zieher auf die Bühne. Vorbereitet hat sie nur die ersten Minuten, der Rest ist frei. „ÜberLEEBen“ hat in der Kulisse Premiere, und der Titel trifft es wohl auf den Punkt. Fernsehhumorist Gerold Rudle startet seinerseits ein neues Programm. Ab 16. 2. ist er mit „Captain Rudle“ im CasaNova zu sehen. Laut Ankündigung macht er sich dann über alles lustig, was ihm auffällt. Gut frisiert, glatt, erfolgreich, engagiert und sexy – Guggi Hofbauer tritt ab 16. 2. mit ihrem dritten Solo, „Perfekt unperfekt“, im charmanten Keller des Aera an. Am gleichen Ort, nur einen Tag früher, kehrt das Pariser Showgirl Katie La Folle (Katrin Immervoll) in die Heimat zurück und lässt ihre Erfahrungen Revue passieren.