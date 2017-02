Textversion

10.02.2017 | 13:03 | von Barbara Petsch (Die Presse - Schaufenster)

„Rückwärts in die Zukunft“ ist vom 1. bis 4. März auf der Neuen Studiobühne zu erleben.

Der US-amerikanische Impro-Star Jim Libby, der in Wien lebt, macht die Reinhardt-Seminaristen mit seinen Künsten bekannt, und was dabei herausgekommen ist, wird von 1. bis 4. März unter dem Titel „Rückwärts in die Zukunft“ auf der Neuen Studiobühne (Penzinger Straße 7) zu erleben sein. Georg Kreislers unsterbliche und gallige Songs („Geh ma Tauberln vergiften im Park“) sind inzwischen in der charakteristischen Tonart des 2011 verstorbenen Autors, Musikers und Pianisten auf YouTube zu hören. Allein das schelmisch-böse Lachen in der Stimme! Das Off-Theater (7. Kirchengasse 41) spielt am 17., 24., 25. 2. Kreislers Ein-Frau-Musical „Heute Abend: Lola Blau“ (mit Tamara Stern). Vielleicht ein von Kreisler Inspirierter: Werner Schwab. Seine „Präsidentinnen“ über drei eigenwillige Bassena-Philosophinnen sind heute Freitag (10. 2.) im Akademietheater zu sehen. Am Sonntag Burggeschichten: „Ronja Räubertochter“ mit Stefanie Dvorak (11 Uhr).