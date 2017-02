Textversion

14.02.2017 | 14:26 | (DiePresse.com)

Der belgische Künstler Frederik Heyman gestaltete das Plakat zum Tanzfestival und das Cover zu Katy Perrys Album "Chained to the rhythm". Die Ähnlichkeit ist unübersehbar.

Frederik Heyman, der belgische Künstler, der 2011 die Plakate des Wiener Impulstanz-Festivals gestaltete, zeichnet auch für das Cover zu Katy Perrys neuer Single „Chained to the rhythm“ verantwortlich – und er verwendete sein gezeichnetes Sujet offenbar in nur leicht abgeänderter Form wieder: War auf den Plakaten 2011 ein männlicher Oberkörper zu sehen, der die Hände zu einer Maske formt, so ist es nun ein weiblicher Rumpf, Haltung und optische Anmutung blieben aber gleich.

Aus rechtlicher Sicht könne der Künstler das machen, erklärt das Impulstanz auf seiner Facebook-Seite, man habe damals nur die Rechte an der Illustration für ein Jahr gekauft. „Zumindest die Weiterentwicklung des Sujets zum Femininen ist absolut positiv zu bewerten“, sagt Impulstanz-Sprecher Joachim Kapuy dem Magazin „The Gap“, auch auf Facebook nimmt es das Festival mit Humor: „ImPulsTanz first, Katy Perry second!“

