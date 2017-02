diepresse.com

Volkstheater sagt Uraufführung von "Keine Angst" ab

16.02.2017 | 11:21 | (DiePresse.com)

Am Freitag hätte die Premiere von "Keine Angst" in der Spielstätte Volx/Margareten stattfinden sollen. Die Uraufführung wird stattdessen im März in Graz stattfinden.