Textversion

13.03.2017 | 14:39 | von Katrin Nussmayr (DiePresse.com)

„Wir müssen Durchschnitt bleiben“, erklären Dirk Stermann und Christoph Grissemann ihr Erfolgsrezept. Ein Gespräch über fehlenden Ehrgeiz, schlechte Angewohnheiten, geklaute Witze – und die Angst vor dem Internet.

In Ihrem neuen Programm „Gags, Gags, Gags!“ geht es um eine Fernsehsendung, in der die Gäste nicht erscheinen. Ist das ein Angsttraum von Ihnen?



Dirk Stermann: Eigentlich nicht. Erstens ist das total unrealistisch und zweitens wäre das vielleicht auch interessant. Es war einmal so, dass ein Gast, der schon im Gästeraum war, unzufrieden war mit dem, was er in unserem Stand-up gesehen hat. Das war Hugo Portisch. Da wurde ein Papst-Witz gemacht, und er hat das nicht ausgehalten. Er hat sich dann den Mantel angezogen. Es war nicht ganz klar: Geht er jetzt? Er kam dann doch, und war total geladen.



Ist es nicht gut für die Sendung, wenn es nicht ganz harmonisch läuft?

Christoph Grissemann: Im Regelfall versuchen wir, unsere Gespräche schon harmonievermeidend zu führen. Dass es halt nicht so abläuft, wie man es eh in 10.000 Talkshows um die Ohren geprügelt bekommt. „Ah, Sie haben ein neues Buch geschrieben, das ist fantastisch, ich hab's gelesen – was steht denn da genau drin?“



In Ihrem Kabarettprogramm wird Ihre letzte Fernsehsendung vorweggenommen. Haben Sie das Fernsehen schon satt?

Grissemann: Ja, eigentlich schon. Es zieht mich da nicht magisch hin. Das Thema unseres Programms ist der Zusammenbruch des Fernsehkonzepts. Es kommen keine Gäste mehr, die Witze gehen einem aus, das Publikum flieht - was dann?



Also eine Parabel auf den Untergang des Fernsehens?

Stermann: Nein, eine Parabel auf den Untergang von uns im Fernsehen. Das Fernsehen würde ja ohne uns genauso weiterlaufen. Das ist ja das Arge! Wenn man sie medial präsent sind, haben viele Leute das Gefühl, dass sie ganz wichtig sind. Sind sie aber nicht.



Gibt es Gäste, die trotz mehrmaliger Einladung nie kommen wollten?

Grissemann: Hermann Maier. Das war lustig: Ich habe ihn bei einer Romy-Gala getroffen und ihn gefragt: Was ist, warum kommst du eigentlich nie? Darauf er: Wieso, ich wusste nicht, dass ich eingeladen bin. Und ich: Doch, doch, seit Jahren verhandeln wir mit deinem Manager. Und dann sagt der Maier zu mir, mit sehr trockenem Witz: Der Manager gibt mir nur die wichtigen Termine weiter . . . Der wäre schon ein Wunschgast. Und Wolfram Pirchner, der ewige Wolfram Pirchner. Der ziert sich schon seit Jahren.

Stermann: Ich glaube, es ist inzwischen viel besser, wenn er nicht kommt. Weil die Erwartungshaltung von uns so groß ist. So toll würde die Sendung wahrscheinlich gar nicht werden.



Unter welchen Umständen darf man Witze klauen?

Grissemann: Unter allen Umständen. Wenn man es so geschickt macht, dass man nachher nicht verklagt wird, ist es ewig praktikabel. Auch bei uns. Man muss vielleicht den Satzbau ein bisserl umstellen. Oder man verteidigt sich, indem man sagt: Mir ist der Witz zur gleichen Zeit eingefallen.



Gibt es keinen Satiriker-Ehrenkodex?

Stermann: Vielleicht gibt es den, aber wir haben ihn nicht unterschrieben.



Als Team haben Sie 26 Jahre Künstlerehe hinter sich. Was hilft gegen Krisen?

Grissemann: Nichts. Krisen sind gut. Ich bin der festen Überzeugung, dass durch schlechte Laune etwas Interessanteres entsteht als durch gute. Wir haben in diesen 26 Jahren vielleicht ein oder zwei Jahre ohne Krise verbracht. Die Krise ist unser bester Motor.



Gibt es schlechte Angewohnheiten, die Sie einander abgewöhnt haben?

Stermann: Es ist eher so, dass man beobachtet, wie die schlechte Eigenschaft des jeweils anderen immer stärker wird.

Grissemann: Eine schlechte Eigenschaft von Herrn Stermann ist: Er kann nicht zuhören, er ist sehr selbstverliebt, lässt die Gäste nie ausreden, hat einen doch bedenklichen Drang zum Alkoholismus, ist geizig . . . Was soll ich sonst sagen?



Das klingt liebevoll, wie Sie das aufzählen.

Stermann: Das klingt liebevoll, weil es einfach eine Beschreibung seiner selbst ist. Ich bin weder geizig, noch eitel.

Grissemann: Du lässt vor jeder Sendung 30 Minuten lang die Haare machen!

Stermann: Christoph ist viel länger in der Maske als ich. Er hat mir auch noch nie etwas zum Geburtstag geschenkt. Ich schenke ihm jedes Mal was. Soviel zu Geiz!

Grissemann: Was hast du mir zum Geburtstag geschenkt?

Stermann: Ich glaub ein Buch. Diesen wunderbaren amerikanischen Comic „Here“, aber in der deutschen Version, weil ich weiß, dass er nicht so gut Englisch kann.



Sie spielen gerne die abgehalfterten Typen . . .

Grissemann: Das trifft mich bis ins Mark, dass ich ständig als abgehalfterter Alkoholiker gezeigt werde. Ich bin heute hier in einem sehr guten Armani-Anzug erschienen, habe keinen Tropfen Alkohol getrunken in den letzten vier Tagen, empfinde mich gar nicht als abgehalftert, sondern als funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft. Das möchte ich den Leuten mal sagen!



So inszenieren Sie sich doch! Ist Kabarett denn auch Therapie für den Kabarettisten?

Stermann: Nein. Denn für Therapie zahlst du ja, als Kabarettist wirst du bezahlt. Schon das durchbricht das System der Therapie. Deswegen kann Sie bei uns nicht wirken.



Ihr letzter Film „Drei Eier im Glas“ ist beim Publikum ziemlich gefloppt. Trifft Sie so etwas?

Grissemann: Ja, das hat mich sehr getroffen. Wir haben tatsächlich an diesem Scheißfilm sieben Jahre gearbeitet. Und vier Wochen gedreht. Und dann schauen sich das nur 8000 Leute an. Das hat auch zu der Entscheidung geführt, nie wieder ein Drehbuch selbst zu schreiben. Nur mehr mitzuspielen, wenn mich wer fragt. Aber ein Drehbuch schreiben, das kann ich offensichtlich nicht. Jeder, der gezeigt hat, dass er in einem Punkt versagt, der muss mit den Konsequenzen leben. Er darf es nicht mehr machen.

Stermann: Naja. Knausgård war total erfolglos, es hat niemanden interessiert, was er geschrieben hat. Er hat trotzdem weitergemacht und ist dann erfolgreich geworden. Aber ein Drehbuch würde ich auch nicht mehr machen wollen.



Wie wichtig ist Ihnen, was Kritiker schreiben?

Grissemann: Sehr wichtig. Jede schlechte Kritik trifft mich bis ins Mark. Die schlimmsten Kritiken sind die, wo man erkennt, dass der Kritiker recht hat. Das führt dann fast so weit, dass man sich suizidieren möchte. Ich nehme das sehr ernst.

Stermann: Bei mir ist das nicht so. Das einzige, was mich treffen kann, ist eine schlechte Kritik in der „Presse“.



Weil wir das Leitmedium sind?

Stermann: Ja, ihr seid das Leitmedium. Vor der „Presse“, die die älteste Zeitung ist, habe ich großen Respekt, weil ich selbst der Älteste in unserem Team bin.



Die älteste Zeitung sind wir gar nicht. Und Sie als der Jüngere haben dann keinen Respekt vor uns, Herr Grissemann?

Stermann: Er hat nur Angst vor „Internet“. Internet und Twitter, da zittert er.



Welche Gefahren lauern da?

Grissemann: Große Gefahren der Selbstbeschädigung. Internet hat die Welt schlechter gemacht, und das Schlimmste ist Twitter. Ich selbst habe einen Twitter-Account, 3600 Follower, aber noch nie einen Tweet abgesetzt. Seit fünf Jahren warten 3600 Leute auf eine erste Regung von mir.



Wird die noch kommen?

Grissemann: Nein. Jetzt muss man schauen, wer zuerst zusammenbricht, Twitter oder ich.



Hat sich Ihr Humor mit dem Älterwerden verändert?

Grissemann: Ich glaube, er ist schlechter geworden, weil man ja im Alter grundsätzlich milder wird, und auch ein bissl blöder. Früher waren wir schärfer und haben besser formuliert. Jetzt wird mir so viel abgenommen, es gibt ja Fremdautoren, wir schreiben uns die Witze dann nur mehr mundgerecht. Man steckt nicht mehr so viel Energie in die eigene Humorarbeit hinein. Das Problem ist, wenn man wöchentlich eine Sendung hat, dann kann man gar nicht mehr wahnsinnig auf die Qualität schauen. Man schaut nicht mehr darauf, dass die Pointe gut ist, sondern dass es überhaupt eine gibt.



Verliert man den Ehrgeiz?

Stermann: Das ist jetzt nicht kokett gemeint: Ich glaube, dass wir noch nie ehrgeizig waren. Wir hatten noch nie etwas, das wir erreichen wollten. Wir wollten schon Sachen machen, bei denen wir selber unterhalten werden, aber du weißt immer, dass du scheiterst. Wir haben noch nie eine Sendung gemacht, die wir von Anfang bis Ende gut fanden. Wir haben noch nie einen Film gemacht, den wir richtig gut fanden.

Grissemann: Wir sind brave Dienstleister, aber wir sind nicht von Ehrgeiz zerfressen. Staatsdiener des Humors.

Stermann: Wir sind da so wie Busse, Bahn, Post. Wir sind wie die Post, nur wir bringen nicht allen was.

Grissemann: Man darf keine Höchstleistungen erwarten.



Sollte man gar nicht mehr auf den humoristischen Coup Ihrer Karriere warten?

Grissemann: Auf den sollte man nicht mehr warten.

Stermann: Das würde die Leute auch überfordern. Die haben ja auch den ganzen Tag gearbeitet und wollen abends in Ruhe gelassen werden. Wenn da jetzt ein Feuerwerk an Gags käme, das würde sie fertig machen.

Grissemann: Die Leute sind auch ganz zufrieden, wenn man durchschnittliche Witze macht, das erhöht sie selbst, weil sie sich denken: Das könnte ich auch.



Drosseln Sie sich dann selbst?

Grissemann: Wir müssen Durchschnitt bleiben, damit die Leute nicht zu sehr geblendet werden von uns und ihr Selbstbewusstsein nicht verlieren. Es ist gut, wenn sie denken: So wie die ausschauen, da reicht mein Aussehen auch, um ins Fernsehen zu kommen. Wir geben den Leuten jesushaft ihr Selbstbewusstsein wieder zurück. Mit unserer katastrophalen Performance. Das ist unser Erfolgsrezept!

Stermann: Das Jesushafte hat bei Jesus ja auch gut funktioniert. Warum sollen wir das anders machen? Jeden Dienstag eine total durchschnittliche Bergpredigt, das ist unser Ziel.