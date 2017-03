Textversion

19.03.2017 | 11:59 | Von Norbert Mayer (Die Presse)

Antú Romero Nunes hat die mächtige „Orestie“ des Aischylos auf zwei Stunden reduziert. Und doch ist von dem griechischen Familiendrama alles drin. In vieler Hinsicht ist die Verdichtung mit großartigen Schauspielern gelungen.

Die Architektur? Schlicht. Als Bühnenbild für die Trilogie des Aischylos, die in „Agamemnon“ und den „Choephoren“ vor der archaischen Burg von Argos, in den „Eumeniden“ im Schutz bietenden Athen spielt, hat Matthias Koch eine weit nach hinten sich verjüngende, ansteigende Schiefe Ebene gebaut. Düster ist die Szene, man hört Geräusche, wie von einem unerbittlich Schicksale mahlenden Mühlstein, oder von den kreischenden Ketten einer Zugbrücke. Hier kann es nur abwärts gehen. Schon tauchen sieben Gestalten auf, wie Mumien aus einem Totenreich sind sie gekleidet, in hellbraune Fetzen. Ihr fahles Haar scheint stark vom Ausfall bedroht.

Die Verkleidung passt genau: Es sind die Erinyen, uralte Rachegeister, Erdwesen, die für schwerste Familiendelikte zuständig sind, von kalter Vernachlässigung der Eltern bis zum Muttermord. Diese Furien haben in der einzig erhaltenen Trilogie der attischen Tragödie (das dazugehörige Satyrspiel ging verloren) viel zu tun. Zur Schau gestellt wird von Aischylos, der vor zweieinhalb Jahrtausenden im aufstrebenden Athen lebte, das Schicksal des Atreus-Klans. Eine schreckliche Familienaufstellung, in der einst einem Mann vom Buder die eigenen Kinder als Mahl serviert wurden, in der Mord an den Nächsten zur Routine geriet. Zu diesem Stamm gehört auch der große Kriegsheld Agamemnon. Das Endspiel seiner und der nachfolgenden Generation wird hier erzählt.

Alles schreit: Rache! Rache! Rache!

In Teil eins kehrt Agamemnon siegreich aus Troja zurück, mit Kassandra, der Tochter des besiegten König Priamos, als Sklavin. Sie werden prompt von seiner Gattin Klytaimestra ermordet, die in den zehn Jahren Abwesenheit des Kriegers dessen Cousin zum Liebhaber genommen hat: Aigisthos hilft willig mit beim Meucheln, er ist der einzig Überlebende eines sonst bereits ausgerotteten Nebenzweigs, der inzestuöse Sohn des Thyest. Und der Wahnsinn geht weiter. Gott Apoll fordert von Agamemnons Sohn Orestes, dass er die Morde rächt. Ermuntert wird der im zweiten Drama von seiner Schwester Elektra, ehe im dritten Teil so etwas wie neue Ordnung in Gestalt Athenes erscheint.

Diese Mythen waren Zusehern im antiken Griechenland bekannt. Das kann man heutzutage nicht mehr voraussetzen, so wenig wie Vertrautheit mit der wuchtigen Sprache (hier wurde die wenig kunstvolle aber treffende Übersetzung von Peter Stein gewählt). Antú Romero Nunes jedoch versteht es in seiner Inszenierung, die am Samstag im Burgtheater Premiere hatte, in beeindruckender Weise Text und Handlung so zu verdichten, dass man die Details gar nicht kennen muss, um dennoch einen Gesamteindruck von diesem überwältigenden Stück Weltliteratur zu bekommen.

Die Chöre haben hypnotisierende Wirkung

Im Zentrum der gut zweistündigen Aufführung steht der Chor. Die sieben Schauspielerinnen, die man sonst vor allem als exzellente Protagonistinnen kennt, verbringen die meiste Zeit als erinnernde Erinyen im Kollektiv. Und in was für einem! Es ist unglaublich, wie sie bis auf einzelne, kaum merkbare Ausfälle den gemeinsamen Ton finden, ihre Chöre haben eine hypnotisierende Wirkung. Im Mittelpunkt steht die Sprache, man kann sich ihr nicht entziehen, sie wird sinnlich mit Sinn erfüllt. Hier ist Argos. Hier wird das Schreckliche gebannt.

Eine jede der Sieben tritt zudem an entscheidenden Stellen heraus, um das Tragische individuell zu verkörpern. Den Anfang macht Caroline Peters als Klytaimestra. Ein Biest! Sie hat alles unter Kontrolle, verkündet, dass der Gatte heimkehrt. Leuchtfeuer haben ihr von Trojas Fall berichtet. Sie ist eine Meisterin der Verstellung, zu jeder Tat bereit, aber hinter den Masken spürt man auch die Verletzung. Der Gatte hat ihre Lieblingstochter geopfert – aus Karrieregründen!

Schwarzes Blut, gehäuteter Held

Anatomie einer schlechten Ehe. Es ist toll, wie Maria Happel den Heimkehrer spielt: Dieser Schlächter hat keine Chance im Netz der Intrigen, da mag er drohen, auf hohem Kothurn erste Furcht zeigen, zuletzt wehklagen, da mag auch Kassandra (eindringlich Andrea Wenzl) vergeblicht gewarnt haben. Am Ende fließt schwarzes Blut die Ebene runter, tot liegen der gehäutete Held und die unverstandene Seherin da.

Weit mehr als eine Stunde ist bereits vergangen, ein Knall und ein Feuerstrahl im Hintergrund signalisieren den nächsten Teil. Orestes (Aenne Schwarz) und Elektra (Sarah Viktoria Frick) sind nun die Rächenden. Bei ihnen wurden die Rollen recht melodramatisch angelegt. Wenn Orestes mit der Mutter ringt, wirkt das einmal sogar wie eine Pietà, doch dann zerreißt er sie buchstäblich wie ein Hund. Neben ihnen hecheln die Rache-Monster. Eine Übertreibung? Nein, die Vertierung ist durch den Text voll gedeckt.

Barbara Petritsch gelingen zuvor in der einzigen Doppelrolle die Übergänge vom herrischen Aigisthos zur trauernden Amme des Orest perfekt. Triumph wird bei ihr zum triumphierenden Hass. Schon liegen Aigisthos und Klytaimestra in der schwarzen Lache. Orest wird nun gehetzt, von erbarmungslosen Furien.

Hat das kein Ende? Noch ein Knall, ein Feuerball. Athene (Irina Sulaver) erscheint, in goldener Rüstung, mit Helm und Speer, fürs versöhnlich scheinende Nachspiel. Sie stiftet Frieden, heißt es. Bunte Roben für die Erinyen schweben herab. Großer Applaus.