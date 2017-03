Textversion

21.03.2017 | 11:11 | (DiePresse.com)

Trisha Brown war eine wichtige Choreografin des zeitgenössischen Tanzes. Sie starb mit 80 Jahren in Texas.

Die amerikanische Choreografin Trisha Brown, eine der großen Figuren des zeitgenössischen Tanzes, ist am Samstag im Alter von 80 Jahren in Texas gestorben, wie ihre Compagnie am Montag bekannt gab. Sie starb laut den Angaben nach einer "langen Krankheit".

Die 1936 geborene Brown war außerdem Zeichnerin. Im Jahr 1970 gründete sie ihre eigene Kompanie und arbeitete mit Künstlern wie Robert Rauschenberg, Donald Judd, Laurie Anderson und John Cage zusammen.