Textversion

29.03.2017 | 13:04 | Norbert Mayer (Die Presse)

Vor der Uraufführung an den Wiener Kammerspielen an diesem Donnerstag erzählt der Star des Theaters in der Josefstadt über die Liebe zu den Werken von Brecht und Weill, über alte Seelenverwandtschaften.

Die Presse: Sie haben sich in Ihrer Karriere mehrfach mit den gemeinsamen Werken des Musikers Kurt Weill und des Dichters Bertolt Brecht beschäftigt. Man könnte meinen, es sei Liebe . . .

Sona MacDonald: Das ist Liebe! Sie hat mich schon erfasst, als ich acht Jahre alt war. Meine Eltern spielten zuhause sehr viele Platten von Lotte Lenya, mit Liedern von Kurt Weill. Schon damals hat mich das Markante an ihr fasziniert. Ich war beeindruckt. Mein Vater war Amerikaner. Er ist aus Liebe zur Musik nach Wien gekommen, ist dieser Stadt und ihrer Musik verfallen. Er hat hier Klavier studiert und sich in meine Mutter verliebt, eine Schauspielerin. Mein Vater hat viele Genres beherrscht, vom Jazz bis zur Klassik war er ein großartiger Interpret. Ich habe mir ebenfalls zu eigen gemacht, diese Vielfalt zu schätzen. Als George Gershwin vor Igor Strawinsky stand, soll er voller Ehrfurcht gewesen sein und den Niveauunterschied auch betont haben. Strawinsky hat ihn angeblich mit dem Satz beruhigt: „Herr Gershwin, alles ist Musik.“

Wie kamen Sie denn dazu, Brecht und Weill auf der Bühne zu interpretieren?

Ich hatte das Glück, 1999 mit dem Komponisten H. K. Gruber eine Aufnahme der „Dreigroschenoper“ zu machen, zusammen mit Max Raabe und Nina Hagen, mit dem Ensemble Modern Frankfurt. Gruber mochte das Helle an meiner Stimme, das ihn an die junge Lotte Lenya erinnerte, die einst die Jenny sang. Ich habe zuerst die Polly gesungen, auch mit dem typischen rollenden R.

Von Lotte Lenya gibt es berühmte Aufnahmen dieser Lieder, die erste aus dem Jahre 1930. Ist sie ein unerreichtes Vorbild oder Ihre Verbündete, wenn Sie diese Frau in den Kammerspielen in der Uraufführung von „Lenya Story“ spielen?

Wir wissen doch nicht wirklich, wie sie im Leben war. Es ist ähnlich wie bei der Uraufführung von „Blue Moon“, die ich in der vergangenen Saison mit Regisseur Torsten Fischer als Hommage an Billie Holiday gemacht habe. Mich hat es übrigens immens beflügelt, dass wir mit dieser Produktion inzwischen nach Berlin gegangen sind. Sie wird dort noch immer gespielt. Auch bei „Lenya Story“ gilt: Wir nähern uns über die Musik und die Zeitzeugen an, ohne diese Vorbilder zu kopieren. Wir leben mit ihnen mit. Es sind keine Liederabende, sondern es ist ein Verweben ihrer Geschichte mit den Liedern. Bei „Lenya Story“ bleiben mein wunderbarer Kollege Tonio Arango als Weill und ich als Lenya immer situativ. Es soll ein Theaterabend mit Musik werden, auf keinen Fall papieren wirken, sondern authentisch.

Wie soll man sich den Ablauf denken?

Wir spielen die großen Hits, den „Surabaya-Johnny“, das Lied der „Seeräuber-Jenny“, den „Bilbao“-Song, und haben aber auch weniger Bekanntes dazugenommen, um stimmig die verschiedenen Phasen ihres Lebens anschaulich zu machen. Es ist die Erforschung einer außergewöhnlichen Person.

Was ist für Sie das Erstaunliche am Charakter dieser aus Wien stammenden Frau, die in Berlin und später dann sogar in den USA Karriere machte?

Sie war, was man auf Englisch „streetwise“ nennt, mit einer großen praktischen Begabung. Sie hatte einen gesunden Menschenverstand, wusste genau, was sie konnte und was nicht. Instinktiv setzte sie sofort um, was ihr Brecht beibrachte, und sie hat vor allem den Nerv getroffen, wenn sie Weill interpretierte. Diese Symbiose speist sich aus dem Musenhaften Lenyas. Dieses Paar hat sich bei allen Differenzen, die auch zu Trennungen führten, ergänzt. Sie mussten immer wieder zusammenfinden. Ihre Ehe haben Lenya und Weill sehr modern geführt. Man stand zueinander, bei allen Liaisons, die beide daneben immer wieder hatten. Zu Brecht entwickelte Lenya bald ein distanziertes und widersprüchliches Verhältnis. Früh erkannte sie, wie sehr er vor allem Frauen ausnützte. Und Weill. Dem hat sie in den USA, also im Exil, sogar davon abgeraten, Brecht Geld zu schicken. Der wolle ihn doch nur ausbeuten. Trotzdem wussten beide, was sie ihm verdankten. Ich finde es auch kurios, dass sich Brecht und Weill stets siezten.

Gibt es etwas an der Beziehung von Lenya und Weill, das Sie noch immer erstaunt?

Ich frage mich, wie Lenyas Alltag ausgesehen hat, in dem großen Haus nicht weit weg von New York, in New City. Weill war oft für Wochen weg, feierte in Hollywood und am Broadway Erfolge. Sie hat sich damals beruflich noch schwer getan, allein wegen der Sprache. Er bekam Oscars und Tonys, sie saß zuhause und spielte Karten. Das war bestimmt nicht leicht für diese große Künstlerin. Bei der Lektüre der Briefe ergreift mich ihre Offenheit. Diese Seelenverwandten konnten sich alles sagen. Richtig erfolgreich war Lenya erst wieder nach dem frühen Tod von Weill, ihr zweiter Mann hat ihr große Auftritte ermöglicht. Sie reiste nach Europa, es gab höchst erfolgreiche Platten von ihr. Lenya hat für die Musik von Weill wieder eine Renaissance bewirkt.

Darf man Sie fragen, welche Vorbilder Sie sonst bei Sängerinnen haben.

Da möchte ich Lenya zitieren, der Satz kommt in unserer Aufführung auch vor. Sie mag die Callas, nicht nur wegen der außergewöhnlichen Stimme, sondern auch deshalb, weil sie eine so gute Schauspielerin ist. Die Callas hat Generationen von Sängerinnen geprägt, bis heute, bis zu Anna Netrebko. Zu meinen Vorbildern zählen auch Judy Garland und Liza Minnelli, dann natürlich noch Édith Piaf. Und ich liebe Noël Coward als Sänger. Schon von Kindheit an – dieser Witz, diese Wortspiele dieses Briten!

Sie waren lange Zeit freie Künstlerin, jetzt sind Sie seit einigen Jahren am Theater in der Josefstadt engagiert. Warum haben Sie sich fest an dieses Haus gebunden?

Weil ich hier den Raum für ganz tolle Rollen bekomme. Billie Holiday, Lotte Lenya, dann auch noch das Fräulein Julie, und und und! Ich kann ein ganzes Spektrum ausleben.