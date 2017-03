Textversion

30.03.2017 | 16:10 | von Barbara Petsch (Die Presse - Schaufenster)

Das neu gestaltete Landestheater wird mit dem „Sturm“ eröffnet.

Großzügig! Oberösterreich investiert in Kultur. Erst wurde ein neues Musiktheater gebaut, jetzt ist das Schauspielhaus neu gestaltet worden. Am 1. 4. wird es mit Shakespeares „Sturm“ eröffnet. Der Kasache Vasilij Sotke, auch in Raimunds „Alpenkönig und Menschenfeind“ zu sehen, spielt Prospero, Schauspieldirektor Stephan Suschke, 1958 in Weimar geboren, zuletzt Schauspielchef in Würzburg, seit dieser Saison in Linz, inszeniert. In weiteren Rollen: Joachim Rathke (Alonso), Julian Siegl (Caliban), Anna Rieser (Miranda) und Eva-Maria Aichner (Gonsalo, Foto). Schauplatzwechsel: Max Simonischek liebt die radikale Verwandlung. nur kein Schönling sein! Am 3. 4. und 27. 4. spielt er in „Pension Schöller“ einen Möchtegern-Mimen mit Sprachfehler, am 4. und 26. 4. gibt er in Kafkas „Der Bau“ einen irren Büroangestellten (Burg). Schauspielhaus Wien: Rebellion! Multitalent Volker Schmidt zeigt ab 1. 4. die Uraufführung „kohlhaaz (wir sind überall)“ nach Kleist. Studenten spielen.