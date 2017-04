Textversion

07.04.2017 | 13:35 | von Barbara Petsch (Die Presse - Schaufenster)

Noch nichts vom Bumerang gehört? Dann wird‘s Zeit!

„War einmal ein Bumerang, war um weniges zu lang, Bumerang flog ein Stück und kehrt nimmer mehr zurück.“ Otto Schenk bringt im Akzenttheater Theatergeschichten und andere Kuriositäten. Vermutlich ist es nützlich, sich rechtzeitig um Karten zu kümmern (20. 4., 6. 5.). Eine spezielle Art von Humor haben bekanntlich Werner Schwabs „Präsidentinnen“ – inzwischen ist er beim Publikum angekommen (heute, 7. 4. Akademietheater, mit Regina Fritsch, Barbara Petritsch, Stefanie Dvorak). Noch bis 8. April: „Die Erfindung der Sklaverei“ von Christiane Kalss im Theater in der Drachengasse: Heidrun will ihr Bauernhaus in ein Hipster-Paradies umwandeln, dafür braucht sie Helfer, die umsonst arbeiten. Nicht lustig. „Siehst du wohl, du liebst mich nicht.“ Netter Spruch aus alten Zeiten. Für Jason, den abtrünnigen Eheflüchter, wird er zum Fanal: „Medea“ mit Stefanie Reinsperger, Volkstheater, zum Beispiel am 11./25. 4.