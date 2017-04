Textversion

13.04.2017 | 19:15 | Barbara Petsch (DiePresse.com)

Henrik Ibsen dreht sich im Grabe um!

So fanden einige angesichts von „Borkman“ in der Regie des Australiers Simon Stone im Akademietheater – mit Birgit Minichmayr, Martin Wuttke und Caroline Peters. Das war 2015. Am 21. 4. wird die originelle Aufführung wieder gezeigt, in der man das Wesen eines Wirtschaftsmagnaten oder Bankiers studieren kann: skrupel- und gewissenlos einerseits, energiegeladen und erfinderisch andererseits. Simon Stone ist angeblich auf dem Sprung nach Hollywood, vorher bringt er aber noch bei den Salzburger Festspielen Aribert Reimanns „Lear“-Oper (unter Welser-Mösts Leitung) heraus. Ostern im Theater: Ostermontag im Burgtheater: „Orestie“ (wie für „Borkman“ Restkarten). 15. und 16. 4. im Volkstheater: Lessings „Nathan der Weise“ (mit Franzmeier, von Puppenkünstler Habjan), Religion, ein Osterthema. Josefstadt: Nestroys „Mädl aus der Vorstadt“, Schottenbergs flotte, kundige und gut besetzte Inszenierung (15. bis 17. 4.).