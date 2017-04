Textversion

14.04.2017 | 12:50 | Von Barbara Petsch (Die Presse)

Grelle Farben, tolle Kostüme, schleißige Welt: Georg Schmiedleitner sorgt bei Nestroys "Liebesgeschichten und Heiratssachen" im Burgtheater - einer Art Vorstadt-Soap vor Schloss-Kulisse - für Bewegung, ertränkt aber manch feine Idee in Klamauk.

Mit seinen Hymnen auf Nestroy hat Karl Kraus diesem auch einen Bärendienst erwiesen. Wer den Wiener Klassiker inszeniert, muss heute zuerst das Kraus-Gebirge übersteigen. Ist er wieder unten angekommen, plagt ihn meist eine solche Schläfrigkeit, dass er keine Idee mehr hat, wie man den lustigen Nestroy und den strengen Kraus zusammenzwingen kann. Bergsteiger Georg Schmiedleitner hat es im Burgtheater bei „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ versucht, mit gemischtem Ergebnis.

Drei Paare ringen in diesem Stück um ihr Glück. Über der Bühne (großartig: Volker Hintermeier) hängt ein goldenes Schwein, Wappentier des zum Partikulier (Geschäftsmann) geadelten Fleischers Florian Fett. Eine Zugbrücke deutet dessen Schloss an. Das Wirtshaus scheint im Prater zu stehen, es sieht wie ein ausrangiertes Karussell aus. Hinten links steht eine Baustellen-Toilette. Außerdem gibt es eine Palme, zwei Wasser speiende Plastik-Flamingos und Plastikplanen, die des Fleischers Salon umrahmen. Der vermeintliche Luxus, der hier glitzert, mischt Protz und Ramsch, er ist rasch aufgehäuft und kann ebenso rasch wieder zerstoben sein. Das gewaltige Sofa, auf dem der Fleischer fläzt und knotzt, ist ferngesteuert. Werden die Gäste frech oder dem Hausherren zuwider, schickt er das Möbel im Kreis bis sie speiben.

Vorrevolutionäre Stimmung

Die Bühne spiegelt eine Gesellschaft, in der das unterste zuoberst gekehrt wurde: „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ entstand 1843, fünf Jahre vor der 1848er-Revolution. Die wichtigste Rolle in der Posse ist der Tunichtgut Nebel, Markus Meyer spielt ihn mit großer Beweglichkeit und tückischem Temperament. Aber er bleibt an der Oberfläche, das Aasige eine Pop-Deko. Und seine beliebten Couplets werden von wohl absichtlich atonaler Musik überlagert. Gregor Bloéb gibt die zweitdankbarste Rolle, den Fleischer. Bloéb, in grellgelbem Anzug mit Samtslippers (sie erinnern an die mit dem Wappen von Dolce & Gabbana), spricht jedes französische Wort falsch aus und zieht die meisten Lacher auf sich mit fetten Pointen, die er dem Publikum allerdings allzu demonstrativ aufdrängt.

Der geschniegelte Marchese Vincelli, eine weitere Paraderolle, mit der sich Nestroy über den Adel lustig machte, was damals (Zensur!) recht mutig war, ist kein Italiener: Dietmar König mit Pomadenfrisur zielt ebenfalls penetrant auf Lacher. Lieber hätte er sich um eine facettenreiche Gestaltung dieses Aristokraten und Spekulanten bemühen sollen, gemeinsam mit dem Regisseur. Denn hier sind wieder einmal ausnahmslos von diesem geschaffene Kunstfiguren auf der Szene. Su Bühler schneiderte ihnen sprechende Kostüme auf den Leib.

Flucht in Schrullen und Philosophie

Der Kaufmannssohn Anton Buchner (Martin Vischer) ist ein Schweizer mit verschlissenem roten Samtanzug. Alfred (Christoph Radakovits), Vincellis Sohn und Sekretär bei Fett, gibt den Bobo, Stefanie Dvorak im rosa Kleid mit Pelzmütze die arme Verwandte Ulrike, eine kleine Philosophin, die alles durchschaut und nichts verzeiht. Ein köstliches schräges Paar sind Peter Matić und Elisabeth Augustin als Wirt und Wirtin, Matić im Kostüm des Hutschenschleuderers mit Tätowierung, seine viel jüngere Gemahlin war vermutlich früher eine Bordsteinschwalbe, mit ihren roten Haaren und Netzstrümpfen ist sie immer noch sehr fesch.

Marie-Luise Stockinger als Fetts Tochter Fanny trägt eine Riesenmasche. Die zauberhafteste Figur ist Lucia Distel, die wohlhabende Fett-Verwandte, die sich in den losen Nebel verliebt: Regina Fritsch mit dicker Brille sieht aus wie eine Figur von Wilhelm Busch. Sie flötet und „beißert“ (so nennt man in Wien derbes Dialektsprechen) abwechselnd, je nach Stimmung und Gelegenheit.

Getrieben von Karl Kraus' strenger Doktrin, wonach Nestroy ein Satiriker und kein Spaßmacher war, jagt Schmiedleitner drei Stunden lang mit einer Pause das Ensemble herum zwischen Verzeichnung und Klamotte. Er ist nicht der erste und auch nicht der letzte, der diesem Irrtum verfallen ist. Nestroy, das sollte man nie vergessen, war auch ein Schauspieler, vielleicht war er vor allem anderen ein Schauspieler.

Hier fehlt die Sinnlichkeit

Dem Schauspieler sagt man nach, dass er eitel, kokett, immer bedacht auf seine Wirkung ist - und von Angst gepeinigt, nicht zu gefallen. In Nestroys Figuren mit ihrem Furor von Sprachwitz und spielerischem Aplomb steckt auch die Panik, einen Moment lang die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu verlieren, zu langweilen oder gar ausgepfiffen zu werden. Heutige Regisseure, die ja stark mit dem Kopf arbeiten müssen, neigen dazu, die Satire in Nestroys Werken über zu betonen und die Spaßmacherei zu vernachlässigen. Dieser Balanceakt führt dann genau zu jener Mischung aus Übertreibung und Klamauk, die wir hier sehen. Das anfangs ruhige Publikum schien die Aufführung immer lustiger zu finden und applaudierte am Schluss begeistert.

Das Burgtheater hat einen neuen Nestroy, sehr gescheit, unterfüttert mit blendender Theorie, nachzulesen im Programmheft, aber hier fehlt es an Sinnlichkeit. Und eins ist einfach fürchterlich, wie deutsche Schauspieler oder solche, die sich das Hochdeutsche anverwandelt haben, schlecht das Österreichische imitieren. Fritsch und Augustin sind faktisch die einzigen, die die wienerische Melodie beherrschen.