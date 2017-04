Textversion

18.04.2017 | 10:51 | (DiePresse.com)

Der Theaterregisseur wurde mit modernen Shakespeare-Inszenierungen bekannt und leitete kurz das Schauspielhaus Hamburg. Michael Bogdanov wurde 78 Jahre alt.

Der britische Theaterregisseur Michael Bogdanov ist tot. Der international arbeitende Theatermann und frühere Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg starb im Alter von 78 Jahren. Das bestätigte der Intendant des Altonaer Theater in Hamburg, Axel Schneider, am Dienstag. Der britische Regisseur machte sich mit modernen, aber auch umstrittenen Shakespeare-Inszenierungen einen Namen, in denen die Akteure schon mal im Rockergewand auftraten und mit Motorrädern über die Bühne brausten.

Demnach starb Bogdanov am Ostersonntag in Griechenland. Bogdanov machte sich mit modernen Shakespeare-Inszenierungen einen Namen. Er polarisierte auch in Hamburg, wo er das Schauspielhaus von 1989 bis Ende 1991 leitete.

Vorzeitiger Abschied aus Hamburg

Am Schauspielhaus in Hamburg nahm er vorzeitig seinen Hut, obwohl er das Theater mit hohen Auslastungen und Publikumserfolgen wie "Romeo und Julia" oder Goethes "Reineke Fuchs" beglückt hatte. Kulturpolitische Querelen und Finanzprobleme gaben damals den Ausschlag für seine Entscheidung.

In Deutschland inszenierte er dennoch immer wieder, darunter im Münchner Residenztheater "Macbeth" (1997) oder "Warten auf Godot" an den Hamburger Kammerspielen (2007) und die Oper "Lady Hamilton" am Kölner Opernhaus (2004).

Studierte Germanistik

Bogdanov wurde als Sohn eines russischen Sprachwissenschaftlers und einer Waliserin in London geboren. Er studierte unter anderem Germanistik in München. In zweiter Ehe war mit der Hamburgerin Ulrike Engelbrecht verheiratet.

Nach Engagements als Produzent beim Fernsehen arbeitete er unter anderem an der renommierten Royal Shakespeare Company und am Royal National Theatre in London. Zusammen mit dem Schauspieler Michael Pennington gründete Bogdanov 1986 die English Shakespeare Company, mit der er die Welt bereiste.

Laurence Olivier Award für "Rosenkrieg"-Zyklus

Für Shakespeares "Rosenkriegs"-Zyklus bekam er 1990 den bedeutenden Laurence Olivier Award. Als Opern-Regisseur machte er sich mit der Welturaufführung von Stockhausens "Montag" aus dem "Licht"-Zyklus in der Mailänder Scala einen Namen.